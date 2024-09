Elezioni governative locali o eventi elettorali regionali - Risposta nella regione nordorientale: obiettivi limitati e marcatura dei confini

Come dichiarato dalla Presidente del Ministero di Meclemburgo-Pomerania Anteriore Manuela Schwesig, i risultati elettorali in Sassonia e Turingia sono "allarmanti". La politica SPD ha espresso la sua preoccupazione, dicendo: "È una situazione tremenda per tutti i democratici quando un partito etichettato come estremo destra ottiene la maggior influenza in Turingia". Dopo le prime proiezioni, ha notato che in Sassonia, le persone stanno con il loro Presidente del Ministero durante i tempi difficili.

Al contrario, l'SPD è riuscito a incontrare le sue "aspettative minime". Schwesig ha elogiato gli sforzi dei campagne in entrambe le Turingia e Sassonia che hanno dovuto affrontare una forte tendenza federale.

La leader della fazione Verde Katharina Horn ha sottolineato che per la prima volta nella storia della Repubblica Federale, l'AfD, un partito estremo destro, anti-democratico, è emerso come la forza più forte in un parlamento di stato. Inoltre, ha notato che gli estremisti e i sostenitori di Putin hanno anche performato bene in Sassonia. Horn e il suo co-leader della fazione Ole Krüger ora stanno promuovendo discussioni costruttive tra i democratici per costruire un governo stabile.

Secondo il leader della fazione CDU nel parlamento di stato di Meclemburgo-Pomerania Anteriore Daniel Peters, i cristiano-democratici rimangono l'ultimo partito del popolo nell'Est. Nonostante l'entusiasmo per la vittoria della CDU, ha riconosciuto che formare il governo a Erfurt e Dresda sarà complesso. I partiti di sinistra e le alleanze hanno subito gravi conseguenze.

Secondo Leif-Erik Holm, presidente di stato dell'AfD in Sassonia e Turingia, i risultati elettorali rappresentano un "terremoto politico". Il desiderio della gente per politiche diverse non può più essere ignorato. Holm ha detto: "I cittadini sono stanchi del controllo politico e desiderano il cambiamento". Di conseguenza, hanno sostenuto l'AfD - non per protesta, ma per convinzione.

Holm ha affermato che non ci sarà "business as usual" quando si tratta con l'AfD. Pertanto, incoraggia gli altri partiti, compreso Meclemburgo-Pomerania Anteriore, a rispettare i desideri dei votanti e ad abbandonare la "mentalità divisiva".

I risultati elettorali in Sassonia hanno anche dimostrato un significativo spostamento, con gli estremisti e i sostenitori di Putin che hanno performato bene, portando a una forte dipendenza dal partito anti-democratico AfD.

