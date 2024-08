- Risposta di emergenza a un incidente di fuga di sostanze pericolose

Un'emanazione incontrollata di sostanze nocive da un serbatoio ha causato un intervento dei vigili del fuoco in un sito commerciale nel quartiere di Weilimdorf a Stoccarda. Una quantità significativa della sostanza chimica è fuoriuscita dal serbatoio in una vasca di contenimento predisposta per tali situazioni, ha dichiarato il corpo dei vigili del fuoco.

Le squadre di lavoro, in collaborazione con i responsabili della struttura, hanno trasferito la sostanza pericolosa in veicoli di trasporto. Il surplus è stato assorbito con un agente di adsorbimento.

Il corpo dei vigili del fuoco ha mobilitato 23 unità, secondo un portavoce. I servizi di emergenza erano presenti come misura preventiva. Per fortuna, non c'è stato alcun pericolo per la popolazione.

I vigili del fuoco hanno richiesto il temporaneo spostamento dei residenti delle vicinanze a causa della situazione pericolosa. Per garantire l'eliminazione completa della sostanza chimica, sono stati pianificati ulteriori passaggi di applicazione dell'agente di adsorbimento.

