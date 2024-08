- Risponsabilità maggiore per oltre 1,4 milioni di automobilisti

A partire dal 2023, circa 1,4 milioni di proprietari di veicoli nel Nord Reno-Westfalia incontreranno un livello locale aumentato e conseguentemente meno favorevole nella loro copertura assicurativa responsabilità civile auto. La GDV (Federazione Assicurativa Tedesca) ha rivelato che queste valutazioni aumenteranno in 8 delle 53 zone di registrazione.

Le regioni interessate includono la regione della città di Aquisgrana, Ennepe-Ruhr, Hagen, Herne, Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen e Viersen. In queste zone, i costi dell'assicurazione auto potrebbero aumentare. I fornitori di assicurazione possono implementare questi nuovi rating per i nuovi contratti immediatamente e per i contratti esistenti a partire dal successivo periodo di assicurazione.

Tuttavia, Paderborn e Olpe vedranno un miglioramento dei rating, il che potrebbe comportare una riduzione delle tariffe per circa 250.000 persone. Per i guidatori situati in altre zone, la situazione probabilmente rimarrà invariata. Inoltre, sono in corso modifiche nell'assicurazione auto completa: circa 650.000 dei circa 8,2 milioni di titolari di assicurazione auto completa in NRW passeranno a un livello più favorevole, mentre 200.000 si dirigeranno verso uno meno favorevole.

Offenbach mantiene attualmente il peggior record di reclami a livello nazionale.

La GDV calcola annualmente i record di reclami delle 413 zone di registrazione in Germania per determinare dove i guidatori causano il maggior danno. In base a queste informazioni, le zone vengono suddivise in classi regionali che rappresentano la probabilità di un reclamo. In generale, una valutazione migliore equivale a una tariffa assicurativa più bassa. Tuttavia, la GDV chiarisce che le modifiche della classe regionale non prevedono la direzione dello sviluppo dei prezzi dell'assicurazione auto.

L'assicurazione responsabilità civile auto ha 12 classi regionali. La peggiore e meno desiderabile, la classe 12, non è applicabile a nessuna città in NRW. Città come Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Remscheid e Wuppertal si trovano nella classe 11. Borken, Coesfeld, Höxter, Kleve, Münster, Paderborn e Warendorf hanno le valutazioni migliori in NRW, con la classe 4.

A livello nazionale, il distretto di Elbe-Elster nel Brandeburgo ha la valutazione migliore con la classe 1. Offenbach ha il peggior record di reclami con la valutazione della classe 12, che supera la media di quasi il 40%.

