- Risparmio di 1,1 milioni di pagine di un libro di ceneri nel mezzo dell'incendio di Anna Amalia

Un libro del 1613 di Galileo Galilei e una raccolta di canzoni d'amore del 1660 facevano parte dei preziosi manufatti culturali distrutti nell'incendio di 20 anni fa alla Biblioteca Duchess Anna Amalia di Weimar. Anche se molti manoscritti sono stati salvati o stanno ancora essere recuperati, circa 1,1 milioni di pagine di testi danneggiati, noti come "libri di cenere", sono stati restaurati con metodi unici da specialisti, come riferito dalla Klassik Stiftung Weimar. Questo sforzo di restauro porterà alla conservazione di 1,5 milioni delle originali 7 milioni di pagine danneggiate.

La catastrofe si è verificata il 2 settembre 2004, quando un incendio causato da un cavo ha distrutto l'edificio della biblioteca UNESCO World Heritage. Purtroppo, il tetto e vari altri elementi architettonici sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Inoltre, l'interno rococò ha subito danni significativi sia dal calore che dall'acqua. Secondo la Klassik Stiftung, circa 50.000 libri storici e 35 ritratti sono stati irreparabilmente distrutti.

La ristrutturazione dell'edificio storico della biblioteca, che è stata sorvegliata dal famoso poeta Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), è costata un'impressionante cifra di 12,8 milioni di euro. Nel 2007, l'allora Presidente Horst Köhler ha assistito alla sua riapertura. La protezione antincendio è stata un componente essenziale della ricostruzione, con l'installazione di un sistema di spegnimento incendi all'avanguardia che, secondo la fondazione, spegne rapidamente gli incendi e minimizza i danni ai beni culturali, ai mobili e ai materiali da costruzione.

La notte del disastro, una catena umana ha aiutato i vigili del fuoco e i cittadini a salvare numerosi libri. Impressionanti 28.000 volumi sono stati risparmiati, mentre altri 118.000 libri hanno subito danni sia dall'acqua che dal fuoco. All'epoca, la perdita finanziaria stimata della collezione di libri della biblioteca era di 67 milioni di euro.

Fino ad oggi, sono stati spesi 11,3 milioni di euro per sostituire i lavori perduti, come riferito dalla fondazione. Altri 7,8 milioni di euro sono stati investiti nel restauro dei "libri di cenere". La Klassik Stiftung ha ottenuto fondi sia dal governo federale che da quello statale per coprire i costi associati al salvataggio dei manoscritti fino alla fine del 2028.

Purtroppo, una comprensione completa della distruzione non è stata ancora raggiunta in alcuni aspetti. Ironia della sorte, la collezione di musica delle Duchesse Anna Amalia e Maria Pawlowna è stata particolarmente colpita dall'incendio. Nonostante ciò, la fondazione afferma che ci sono "perdite chiare, ma ancora non completamente identificate", poiché il grado di danno ai frammenti recuperati è così grave che non tutti sono ancora stati completamente identificati.

