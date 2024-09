Risparmiare collettivamente fondi attraverso acquisti stimola un potenziale sottostante.

Con i mezzi finanziari previsti in aumento, i consumatori sembrano avere un maggiore desiderio di spendere. Tuttavia, continuano a stringere i cordoni della borsa. Di conseguenza, gli specialisti vedono questo lieve miglioramento dell'inclinazione del consumatore più come una stabilizzazione che come un segno di un cambiamento di tendenza.

Il sentiment del consumatore tedesco ha mostrato una moderata ripresa dopo un significativo calo nel mese precedente. Secondo l'analisi di Rolf Bürkl, esperto di consumi, "Dopo il significativo passo indietro dello scorso mese, il lieve miglioramento del sentiment del consumatore può essere visto più come una stabilizzazione a un livello minimo." Una significativa ripresa è ancora da vedere.

Secondo l'istituto di ricerca di mercato GfK e l'Istituto di Decisioni di Mercato di Norimberga (NIM), sia le aspettative di reddito che la propensione all'acquisto sono migliorate. Di conseguenza, la previsione del clima dei consumatori per ottobre sale leggermente di 0,7 punti a -21,2 punti.

Le aspettative di reddito sono aumentate di 6,6 punti a 10,1 punti, aumentando così la propensione all'acquisto, che è salita di 4 punti a -6,9 punti. Tuttavia, gli istituti hanno sottolineato che questo livello è ancora "estremamente basso".

La ripresa del clima dei consumatori è ostacolata dalla tendenza al risparmio migliorata, che questa volta è aumentata di 1,3 punti. Insieme alle aspettative di reddito e alla propensione all'acquisto, costituisce il clima dei consumatori, che funge da indicatore leader per lo sviluppo dei consumi nel mese successivo.

"Il consumo privato rimane limitato"

Inoltre, sono state indagate le aspettative riguardo alla situazione economica. Queste sono diminuite questo mese, con l'indicatore che scende di 1,3 punti a 0,7 punti. Di conseguenza, la visione dei tedeschi sulla situazione economica generale del paese nei prossimi 12 mesi è rimasta stagnante per circa sei mesi.

Cyrus de la Rubia della Banca Commerciale di Amburgo ha sottolineato che nonostante l'aumento delle aspettative di reddito e dei redditi effettivi, le famiglie sono ancora riluttanti a spendere di più. "L'aumento marginale della fiducia del consumatore non significa certo un cambiamento di direzione."

Alexander Krüger di Hauck Aufhäuser Lampe ha dichiarato: "L'umore sta migliorando leggermente, ma è lontano dal raggiungere il decollo". La alta tendenza al risparmio indica che i consumatori scelgono di accumulare denaro invece di spenderlo. "Il clima dei consumatori non favorisce l'ottimismo, il consumo privato rimane limitato."

GfK e NIM conducono interviste mensili con i consumatori. Per l'attuale indagine, sono state intervistate circa 2.000 persone tra il 5 e il 16 settembre. Il clima dei consumatori si riferisce a tutte le spese di consumo privato, che includono il dettaglio, i servizi, i viaggi, l'affitto e i servizi sanitari.

