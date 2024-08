- Risparmi fino a mezzo milione di euro per incendi automobilistici

Un'auto parcheggiata davanti a un palazzo nel distretto di Böblingen ha causato ingenti danni. Un residente ha riportato lievi ferite a causa dell'inalazione di fumo, come riferito da una portavoce della polizia.

Il veicolo è gone in fiamme per ragioni ignote e ha coinvolto tre altre auto e la facciata dell'edificio prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. I danni stimati ammontano a circa 400.000-500.000 euro.

I vigili del fuoco hanno soccorso 27 residenti, alcuni attraverso una scala. Il palazzo a Schönach è diventato parzialmente inabitabile dopo l'incidente. È stato organizzato l'alloggio per due persone. Le indagini sul motivo dell'incendio proseguono.

