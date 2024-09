Risoluzione dell'accusa di presunto abuso - I genitori rilasciati dopo 684 giorni di detenzione

Dopo oltre due anni in prigione per aver apparentemente abusato della loro figlia, una coppia ottiene un'assoluzione postuma in un processo riaperto. Le prove e le testimonianze sono state trovate dubbie, con video che sembrano messinscena. La figlia stessa ha fabbricato gli incidenti.

Un senso di libertà si legge sui volti della coppia assoluta: In un processo di appello, una coppia della Bassa Sassonia è stata assoluta da gravi accuse riguardanti la loro figlia presso la Corte regionale di Braunschweig. "Il tribunale è convinto che i 19 presunti incidenti non si sono verificati," ha dichiarato il giudice. Si tratta di un'assoluzione "solida".

Il giudice ha definito il caso "lodevole", ma è l'esito del secondo processo riaperto. Nel primo processo, condotto da un'altra camera a Braunschweig, la madre è stata condannata a un totale di 13,5 anni di carcere con successiva detenzione preventiva nel giugno 2023, mentre il suo partner ha ricevuto una condanna di nove anni e sei mesi.

La Corte Federale ha annullato la condanna in appello, principalmente a causa di una valutazione insoddisfacente delle prove da parte dei giudici federali. La capacità testimoniale della figlia accusata richiedeva anche chiarimenti. La nuova camera ha revocato i mandati di arresto ancor prima che il processo avesse inizio, dichiarando che la coppia rimane sotto sospetto, ma non così forte come annunciato in giugno.

Un'amica della figlia si fa avanti

La coppia ha trascorso circa due anni in custodia cautelare prima di questo. Il giudice ha dichiarato: "684 giorni di detenzione ingiusta richiedono un risarcimento". Restava possibile un ricorso legale, ma l'accusa ha immediatamente rinunciato ad ulteriori appelli, avendo anche sostenuto l'assoluzione in secretarie. Gli avvocati difensori erano d'accordo.

All'inizio del processo ad agosto, la coppia era ancora accusata di aver ripetutamente violentato, abusato e ferito la loro figlia adulta. Tuttavia, sono emersi alcuni dubbi durante e prima del secondo processo. Un ultimo rapporto degli esperti ha rivelato "una probabilità relativamente bassa di un background veritiero" riguardo alle testimonianze della figlia.

Molti investigatori hanno espresso dubbi sulla credibilità della figlia di 26 anni durante il processo. Un'amica passata ha testimoniato alla polizia e ha ulteriormente confermato la percezione di una messinscena. Le indagini approfondite e le chat conversations ritrovate, nonché i video messinscena, hanno influenzato significativamente l'assoluzione, ha chiarito il giudice.

Tuttavia, l'assoluzione solleva anche dubbi su una precedente condanna. Nel 2022, la Corte regionale ha condannato un precedente partner della figlia a più di sei anni di prigione per abusi gravi. Il imputato ha confessato una serie di reati, tra cui aggressione sessuale, lesioni gravi, privazione della libertà e tentato omicidio contro il suo partner.

Questa confessione ha probabilmente portato il giudice originale a credere alla presunta vittima in diverse occasioni. I genitori, ora assolti, sono diventati sospetti dopo questa condanna. Il giudice ha offerto una revisione, evidenziando le incongruenze nel primo processo contro i genitori che erano state trascurate.

Durante il secondo processo, il panel ha concluso: "Tutte le accuse contro ogni singolo individuo sono infondate". Chiaramente, si pone la questione di cosa possa motivare qualcuno a inventare simili storie, ha menzionato il giudice. Cercare attenzione, desiderio di riconoscimento o forse falsi ricordi? Le risposte possono essere ottenute solo attraverso ulteriori indagini e chiarimenti, che sono urgentemente necessari - non solo per i due ex amici della presunta vittima, ma anche per coloro che sono rimasti traumatizzati dagli eventi.

