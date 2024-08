- Risolto il mistero: donna ha preso droga

Più di due settimane dopo la scoperta del corpo di una donna in un'area boschiva vicino a Straßberg sulla Schwäbische Alb, gli investigatori sono stati in grado di rispondere alla domanda centrale e ancora aperta sulla causa del decesso. Secondo i risultati preliminari delle indagini, la 30enne è morta a causa dell'assunzione dello stimolante anfetamina. Non ci sono indizi di reati, è stato riferito.

Un escursionista ha trovato il corpo il 21 luglio nel bosco vicino a una seggiovia. La donna viveva nella regione, secondo la polizia. La causa della sua morte è rimasta incerta per molto tempo.

Le indagini hanno rivelato altri fattori potenziali che hanno contribuito al peggioramento della salute della donna, compreso il suo stile di vita e la sua storia medica. Oltre all'uso di anfetamina, non sono state trovate spiegazioni definitive per la sua morte improvvisa.

