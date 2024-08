Il Potere nei Ruoli di Leadership è Abbracciato dalle Donne - Riscoprire l'apprendimento dell'Olocausto: Questa persona sta riconsiderando la convenzione dell'insegnamento in classe.

Discorso sull'Olocausto tra balli e tutorial di TikTok? Inusuale ma efficace! Con circa 200.000 follower sul suo canale TikTok 'keine.erinnerungskultur', Susanne Siegert è un esempio di questo fatto. È una figura di spicco nella diffusione della storia dell'Olocausto, occupando una posizione prominente tra i mediatori digitali di questo periodo storico. Ha ottenuto ciò che molti non sono riusciti a fare - impartire lezioni di storia sostanziali in soli 90 secondi su TikTok.

Perché funziona così efficacemente? Secondo Siegert, ospite del podcast 'Die Boss' di stern, "I giovani sono molto interessati alle atrocità naziste e spesso pongono domande stimolanti riguardo ai loro ruoli personali e familiari. Queste domande potrebbero non trovare risposta nei limiti rigidi dell'insegnamento scolastico, ma potrebbero richiedere formati alternativi."

Siegert promuove un uso più riflessivo di TikTok, in particolare da parte dei politici. Evidenzia che per anni questa piattaforma è stata trascurata come strumento per la diffusione seria.

In una conversazione con Simone Menne, critica apertamente i politici come Söder, Scholz, et al., per il loro contenuto, definendolo "vergognoso". Discute anche come il partito di estrema destra AfD utilizzi efficacemente TikTok.

"Noi, come membri della nazione dei perpetratori, abbiamo l'abitudine di renderci le cose facili quando si tratta di ricordare, spesso scaricando questo peso eccessivo sui sopravvissuti."

I suoi video dimostrano che anche argomenti complessi possono essere adattati per piattaforme come TikTok - nel suo caso, 'lavoro della memoria'. Susanne Siegert preferisce il termine 'lavoro della memoria' a 'cultura della memoria'. Crede che il primo termine sia meno dipendente dai sopravvissuti e dai testimoni oculari, il cui numero sta diminuendo.

"Come membri della nazione dei perpetratori, è nostro compito fare un passo avanti e assumersi questo peso. Non è più possibile scaricarlo sui sopravvissuti."

Riguardo al suo lavoro di chiarimento dell'Olocausto, afferma "Non si finisce mai di imparare". Il suo canale è un testimone della sua passione, poiché a volte trascorre settimane a fare ricerche su singole storie e si immerge a fondo nell'argomento. Nonostante lavori da casa e non sia un historian, dimostra che chiunque con l'iniziativa giusta può contribuire a questo lavoro cruciale. Parla dei suoi metodi, della gestione dei commenti d'odio e della sua crescita personale in un'intervista.

