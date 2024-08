- Rischio potenziale di incendio forestale dovuto a un incendio di garage

Un incendio in un garage situato sulla periferia di una foresta nella Bassa Baviera ha scatenato una risposta significativa dei vigili del fuoco. C'era il rischio che le fiamme si propagassero nella foresta, come dichiarato da un portavoce della polizia. Di conseguenza, i pompieri di Ortenburg, distretto di Passau, hanno iniziato a gestire l'incendio dal lato della foresta, impedendo alle fiamme di raggiungere la foresta, come ha precisato l'ufficiale.

All'inizio non era chiaro se il dipartimento dei vigili del fuoco potesse proteggere la casa vicina dalle fiamme. Tuttavia, è stato confermato che non ci sono state vittime, come dichiarato dalla polizia. I danni sono stimati in decine di migliaia di dollari.

Stando alle autorità, l'inquilino ha identificato l'incendio e ha chiamato il numero di emergenza. Gli investigatori presumevano che un guasto in un elettrodomestico potesse aver causato l'incendio. Non sono state trovate tracce di dolo, secondo ulteriori rapporti.

Data l'imminenza del weekend, il rischio di incendi boschivi è aumentato a causa della siccità e delle temperature elevate. Di conseguenza, il governo distrettuale della Bassa Baviera ha ordinato due missioni di sorveglianza aerea. Dalle altezze, le potenziali minacce per un incendio boschivo devono essere identificate e monitorate, come annunciato dal governo.

Il portavoce della polizia ha richiesto ai residenti della zona di restare informati su qualsiasi attività sospetta a causa dell'incidente dell'incendio. La polizia ha aumentato i pattugliamenti nella zona per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali tentativi di dolo.

