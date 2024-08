- Rischio medio-alto di incendi boschivi in Turingia

Nei boschi della Turingia, attualmente c'è principalmente un pericolo moderato-alto di incendi boschivi. Il secondo livello più alto di allerta, il livello 4, è in vigore per l'ufficio forestale di Heldburg, nella Turingia meridionale, come indicato da un'overview dell'autorità forestale statale. A questo livello di allerta, le aree pubbliche per barbecue e i focolari potrebbero essere temporaneamente chiusi. Il livello di allerta moderato, livello 3, è stato emesso per gran parte della Turingia. Il pericolo di incendi boschivi è attualmente basso nella regione dell'Eichsfeld e nella maggior parte della Foresta della Turingia - il livello 2 si applica lì. La Turingia ha cinque livelli di allerta per gli incendi boschivi.

Intanto, la prima settimana in Turingia si annuncia calda. Le temperature potrebbero salire fino a 32-34 gradi Celsius entro martedì, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) di Lipsia. Sono in vigore avvertimenti per temperature estreme in grandi parti del paese, con temperature molto elevate anche possibili nelle zone più alte della Foresta della Turingia. Dal tardo pomeriggio di martedì, ci sarà anche un aumento del rischio di temporali locali, che potrebbero intensificarsi mercoledì.

