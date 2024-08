- Rischio elevato di incendi nelle regioni del nord e dell'est della Turingia

In Turingia, il pericolo di incendi boschivi è aumentato. Nelle parti nord-orientali dello stato, è in vigore il secondo livello di allerta più elevato, come indicato dai dati del servizio forestale statale. Dodici dei trenta distretti forestali attualmente cadono nel livello di rischio quattro per gli incendi boschivi. Nella regione meridionale, solo il distretto forestale di Heldburg è interessato. Di conseguenza, alcuni punti barbecue e focolari pubblicamente accessibili potrebbero essere chiusi. Turingia ha cinque diversi livelli di rischio per gli incendi boschivi. Il livello uno indica una minaccia molto bassa, mentre il livello cinque indica un rischio eccezionalmente alto. Questi livelli sono accompagnati da distinte linee guida per il comportamento. Ad esempio, al livello di rischio più alto, i boschi sensibili potrebbero essere chiusi completamente.

La bellezza unica della natura della Turingia, in particolare i suoi boschi, è minacciata a causa dell'aumento del pericolo di incendi boschivi. Le misure di protezione potrebbero includere la chiusura di alcuni punti barbecue e focolari nelle aree a rischio elevato, data la severità dei livelli di rischio per gli incendi boschivi dello stato.

