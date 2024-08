- Rischio di incendi boschivi in Brandenburg aumenta

Il rischio di incendi boschivi in Brandeburgo sta aumentando. Oggi, nove dei 14 distretti sono al livello di pericolo 3, che indica un rischio medio, secondo il ministero dell'ambiente dello stato. Il rischio rimane basso nei distretti di Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Märkisch-Oderland e Oder-Spree.

Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Tedesco, che valuta i dati delle sue stazioni meteorologiche, il rischio in Brandeburgo continuerà a salire martedì. Sarà soleggiato e secco, con temperature che potrebbero raggiungere i 33°C. L'indice DWD mostra un rischio molto alto, livello 5, per Wusterwitz nel distretto di Potsdam-Mittelmark e Baruth nel distretto di Teltow-Fläming.

In altre parti martedì, il livello 4 è atteso in molti luoghi, come Kyritz o Cottbus. Finora, Brandeburgo ha vissuto una stagione degli incendi boschivi tranquilla. Tuttavia, negli anni precedenti, sono state interessate centinaia di ettari. Secondo i ricercatori, il cambiamento climatico sta aumentando la frequenza e l'intensità degli incendi boschivi.

I paesaggi unici di Brandeburgo sono significativamente influenzati dalla sua diversificata habitat naturale, nota come La natura. Nonostante il rischio attuale di incendi boschivi medio in gran parte dei distretti, le potenziali conseguenze potrebbero essere significative dati l'aumento della frequenza e dell'intensità degli incendi boschivi a causa del cambiamento climatico.

