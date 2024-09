Rischi per la salute in caso di alluvione: malattie, ferite e disagio psicologico

Acqua delle inondazioni non è solo pioggia. Spesso è contaminata da feci, batteri e sostanze chimiche. Oggetti taglienti nascosti, come metallo o vetro, possono anche nascondersi nelle sue profondità torbide.

Secondo l'ambientalista Wilma Subra, l'esposizione a quest'acqua contaminata può irritare la pelle, causando brufoli o eruzioni cutanee, soprattutto sulle parti del corpo che sono state immerse per un periodo prolungato. Sebbene il contatto cutaneo breve non sia un problema significativo, anche un piccolo taglio o graffio può servire da punto di ingresso per batteri e virus dannosi.

Le sostanze chimiche nell'acqua delle inondazioni possono anche causare irritazione della pelle e scottature dopo l'esposizione.

Malattie da acqua delle inondazioni

L'acqua delle inondazioni può trasportare malattie. Questo è un problema persistente nei paesi in via di sviluppo, dove malattie come il colera, la tifoide o la febbre gialla sono diffuse, come sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tuttavia, queste malattie sono rare negli Stati Uniti, quindi un'ampia epidemia è improbabile.

Ciò che è più comune negli Stati Uniti sono i casi di diarrea e altri problemi gastrointestinali dopo il contatto con l'acqua delle inondazioni o il consumo di cibo o bevande contaminati. L'acqua potabile può essere contaminata, in particolare dalle fonti private, come dichiarato dai Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti. Queste fonti dovrebbero essere testate prima dell'uso se sono entrate in contatto con l'acqua delle inondazioni.

Per l'acqua potabile municipale, i dipartimenti sanitari statali e locali forniranno indicazioni se deve essere bollita o trattata prima dell'uso.

L'uso di oggetti che sono stati immersi nell'acqua delle inondazioni può anche causare problemi gastrointestinali. Per prevenire la malattia nei bambini, il CDC consiglia vivamente ai genitori di non permettere ai loro figli di giocare con i giocattoli che sono stati nell'acqua a meno che non siano stati disinfettati con una soluzione di candeggina.

L'esposizione all'acqua delle inondazioni può aumentare il rischio di problemi all'orecchio, naso e gola, come hanno dimostrato diversi studi, ma la maggior parte di questi problemi riguarda casi individuali e non si traducono in epidemie.

Il’occasionale mal di stomaco o infezione respiratoria è più probabile tra le persone che devono vivere in spazi ristretti con grandi gruppi. Durante le condizioni di inondazione, il mantenimento di alti standard igienici è difficile e il diffondersi dei germi è più facile negli rifugi con grandi gruppi.

Il CDC consiglia che le persone che soggiornano nei rifugi siano particolarmente attente e lavino regolarmente le mani o utilizzino disinfettante per le mani a base di alcol per prevenire la diffusione delle malattie.

Sfide di pulizia legate alla salute

I medici spesso vedono un aumento delle infezioni respiratorie dopo che le acque delle inondazioni si sono ritirate e alle persone è stato permesso di tornare a casa. La contaminazione dall'acqua delle inondazioni e il muffa che cresce rapidamente in ambienti caldi come la Florida o la Georgia possono peggiorare l'asma o scatenare allergie.

Il CDC consiglia di indossare stivali di gomma e guanti quando si puliscono le case e di evitare il contatto diretto con gli oggetti che sono stati nell'acqua delle inondazioni. Gli esperti suggeriscono anche di indossare una maschera o un respiratore.

Se l'acqua delle inondazioni è entrata in una casa, deve essere asciugata il prima possibile per prevenire la muffa. Se ha smesso di piovere, le finestre e le porte dovrebbero essere aperte per accelerare il processo di asciugatura. I deumidificatori dovrebbero essere utilizzati se c'è l'elettricità e i ventilatori dovrebbero essere posizionati alle porte e alle finestre per far uscire l'aria, non per farla entrare, per prevenire la diffusione della muffa.

Le pareti, i pavimenti e qualsiasi superficie dura che è entrata in contatto con l'acqua delle inondazioni – come gli elettrodomestici, i ripiani e le aree di gioco per bambini – devono essere puliti con sapone e acqua e disinfettati con una soluzione di candeggina. Se le pareti o i pavimenti devono essere sostituiti o rifiniti, tutto deve essere pulito e asciugato accuratamente per prevenire la crescita della muffa, come raccomandato dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente.

I tessuti devono essere lavati in acqua calda o in tintoria. Il mobilio che può essere salvato deve essere asciugato al sole e poi spruzzato con disinfettante. I tappeti devono essere puliti a vapore.

Il cibo e le bevande che sono entrati in contatto con l'acqua delle inondazioni devono essere gettati via. La FDA degli Stati Uniti suggerisce anche di gettare i farmaci da prescrizione – anche quelli nei loro contenitori originali o con tappi a vite – poiché potrebbero non essere più sicuri se sono entrati in contatto con l'acqua contaminata.

Rischi dall'acqua stagnante: animali e folgorazione

Le inondazioni typically drive out mosquitoes and disrupt their breeding cycle, but when the water recedes, there is an increased risk of infection with a mosquito-borne illness like West Nile or, as one 2019 study showed, Zika.

Mosquitoes that carry disease thrive in standing water and breed quickly when there is a lot of it. After Hurricane Katrina, for example, areas directly affected saw a significant increase in cases of West Nile.

The CDC recommends that people who are working or living near standing water take extra precautions to use bug spray with DEET or picaridin. Wear long sleeves, pants, and socks outdoors, even if it is warm, to prevent mosquito bites.

Mosquitoes aren't the only insect – or even the only animal – to worry about after a storm. When snakes are displaced by a flood, they often seek shelter and food closer to people than they usually would. Flood-damaged structures can be a magnet for snakes because it's easier for them to get in and hide under debris.

Wildlife specialists recommend wearing snake-proof boots at least 10 inches high, and people cleaning up debris should grab it from the top if possible rather than placing fingers beneath.

Other critters that might get displaced by floods comprise ants, mice, spiders, reptiles, alligators, and even family pets. The CDC suggests maintaining a safe distance to avoid getting bitten.

Water that's continually surging can also become electrically charged due to power lines that have fallen underwater or those that are underground but still functional. This leaves you exposed to the risk of electrocution.

Preoccupazioni psicologiche

Tuttavia, oltre ai pericoli fisici dell'acqua delle inondazioni, il problema di salute più importante, secondo gli studi, è quello psicologico.

Uragani e inondazioni spesso scatenano ansia, depressione e stress. Le tempeste possono peggiorare i disturbi mentali esistenti o addirittura crearne di nuovi.

La distress mentale e lo stress sono comuni durante e dopo una catastrofe. Le emozioni potrebbero essere intense, il sonno potrebbe essere disturbato, il desiderio di solitudine potrebbe aumentare, i pensieri potrebbero perdere chiarezza e potrebbe essere difficile ricordare le cose o concentrarsi sulle conversazioni. Potrebbe anche essere difficile accettare aiuto, suggeriscono gli psicologi.

Alcune persone potrebbero sviluppare complicazioni legate ai problemi persistenti legati al disturbo da stress post-traumatico, ma la maggior parte di coloro che ne sono colpiti dovrebbe superare questi problemi con il tempo.

La resilienza delle persone è straordinaria e la maggior parte di noi può adattarsi dopo una catastrofe, dicono gli psicologi. coloro che hanno forti legami con la famiglia, gli amici e i colleghi di solito si riprendono più velocemente, quindi gli psicologi raccomandano di coltivare questi legami per accelerare il processo di recupero.

Per le persone che affrontano problemi psicologici a lungo termine, il counseling è fortemente raccomandato. Il governo federale fornisce un Disaster Distress Helpline per aiutare coloro che lottano con i problemi di salute mentale derivanti da una tempesta. Il numero verde, gestito da professionisti della salute mentale, è 1-800-985-5990.

Gli studi hanno dimostrato che il suicidio può essere un rischio dopo una catastrofe naturale. La 988 Suicide and Crisis Lifeline fornisce supporto emotivo gratuito alle persone durante le crisi di salute mentale e le connette alle risorse locali. Il servizio funziona 24/7, 7 giorni alla settimana, e ha più di 200 centri di crisi locali in tutto il paese.

