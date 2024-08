- Rischi inestimabili: 475 ore di lavoro manuale sono state impiegate per questo lavoro di verniciatura di Lambo

La maggior parte dei costruttori di auto di lusso ha departments dedicati al soddisfare ogni desiderio del cliente facoltoso, e lo fanno volentieri a un prezzo elevato. Rolls-Royce offre veicoli Coachbuild (o Bespoke), Porsche li chiama "Richiesta Speciale" e Lamborghini ha il dipartimento di personalizzazione Ad Personam.

Questo stesso dipartimento è responsabile del Revuelto Opera Unica, un modello unico di un profondo blu che il costruttore di Sant'Agata presenta con impressionanti cifre. Tuttavia, queste cifre non si riferiscono ai cavalli a quattro cifre o all'accelerazione remarkabile - quella è vecchia notizia.

Lamborghini ha trascorso 85 ore a creare uno strumento

La focus dell'Opera Unica è sulla sua vernice. Lamborghini afferma di avervi dedicato 475 ore. Hanno cercato di catturare l'essenza del mare della Sardegna e le sue onde, complete di effetti. Per farlo, hanno utilizzato tre tonalità di blu e contrasti scuri, preso in mano un pennello e una spatola e iniziato a strato su strato.

Nell'interno, Lamborghini ha creato un effetto di cuciture abbinate, per cui hanno apparentemente trascorso 85 ore solo a costruire lo strumento necessario. Da notare: questo strumento è ora apparentemente in pensione, poiché l'effetto che crea verrà utilizzato solo sull'Opera Unica Revuelto.

Lamborghini scrive di aver presentato l'auto a una cena nel lussuoso resort Cala di Volpe. Chi guiderà questo blu uno di un kind lungo le strade tortuose della Sardegna in futuro rimane ignoto. Come altri costruttori di lusso, anche loro mantengono il prezzo e l'identità dell'acquirente riservati.

Il Revuelto Opera Unica vanta il seguente: Lamborghini si vanta, "Il seguente è aggiunto: 85 ore sono state trascorse a creare con cura uno strumento specializzato per l'effetto di cuciture abbinate dell'interno". Inoltre, Lamborghini annuncia con orgoglio, "Il seguente è aggiunto: questo strumento specifico, ora in pensione, verrà utilizzato solo per l'effetto di cuciture distinctive dell'interno dell'Opera Unica Revuelto".

Leggi anche: