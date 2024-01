Riscaldamento a pavimento, illuminazione personalizzata, televisori da 385.000 dollari: come i super-ricchi conservano le loro supercar

"Dal mio soggiorno posso vedere due auto, dalla cucina altre due, e poi sette dalla mia grotta dell'uomo", ha detto Dezer, 48 anni, alla CNN in videochiamata, preferendo descrivere, piuttosto che mostrare, il suo appartamento. "Per me è come un collezionista d'arte con un Da Vinci: non lo mette in magazzino, lo appende al muro".

Dezer ha detto che la sua Monna Lisa è una delle sue tre supercar esotiche: una McLaren Speedtail, una Porsche 918 e una Bugatti Chiron, ognuna delle quali vale più di un milione di dollari. Per questo motivo, quando ha commissionato la torre, ha contribuito a progettare un ascensore centrale che porta i veicoli fino a garage personali con pareti di vetro.

Per i super-ricchi appassionati di auto, l'umile garage - tradizionalmente un deposito utilitario e un oggetto del sogno suburbano isolato dal resto della casa - è diventato un bene prezioso, dove gli automobilisti possono non solo tenere le loro auto, ma anche comunicare con loro insieme ad amici che la pensano allo stesso modo.

Oggi li chiamiamo "spazi galleria" piuttosto che garage", ha dichiarato Graham Harris, socio fondatore di SHH Architecture and Interior Design di Londra, uno dei principali studi di progettazione al mondo per le persone di alto livello. "È tutta una questione di drammaticità, di teatro, di fondali e di illuminazione adeguata. Sono finiti i tempi in cui un garage era solo un bunker di cemento".

Harris - i cui progetti includono una villa ristrutturata da 125 milioni di sterline (158 milioni di dollari) nella prestigiosa Belgrave Square di Londra - ha dichiarato alla CNN che i garage stanno crescendo non solo per ospitare collezioni di auto in espansione (di recente ha completato un garage interrato da 26 auto sotto una nuova casa nella zona ovest di Londra), ma anche per aumentare lo spazio abitativo.

Fondendo il garage con il tradizionale seminterrato americano, queste "caverne per uomini" superlusso possono includere avanzati simulatori di corse automobilistiche con schermi avvolgenti o cuffie per la realtà virtuale, oltre a bar elaborati, piste da bowling a tutta lunghezza, simulatori di golf e schermi giganti per guardare lo sport.

"Molti clienti ordinano il 'Wall' di Samsung (un display LED su misura), che può essere di qualsiasi dimensione, con un prezzo di partenza di 300.000 sterline (385.000 dollari). Crea uno sfondo incredibile per qualsiasi scena si desideri nel proprio garage", ha aggiunto Harris.

Anche i materiali stanno cambiando. I pavimenti in cemento sono passati di moda; Harris ora commissiona la resina colata a mano che può essere rifinita in qualsiasi colore e protegge i pneumatici delle auto respingendo anche lo sporco e l'olio. L'illuminazione può essere incassata nei pavimenti per mettere in risalto le auto, che sembrano quasi galleggiare.

Le piattaforme girevoli nel pavimento e i sofisticati sistemi di scaffalatura idraulica consentono di impilare, spostare ed esporre le auto con facilità, per consentire ai valletti, ai meccanici o agli autisti interni di avere sempre a disposizione il veicolo preferito.

Harris mi invia una foto di un garage per 16 auto che ha creato "da qualche parte in Europa". Visibile attraverso una grande finestra che può essere oscurata premendo un pulsante, ha un pavimento in resina e una piattaforma girevole centrale con un soffitto nero lucido progettato per rispecchiare le auto sottostanti. Dall'altra parte del vetro, lo studio del cliente è leggermente rialzato rispetto al garage, con pareti in noce tagliate a corona con pannelli esagonali in pelle e modanature dorate a mano.

È un mondo a parte rispetto agli spazi funzionali che il padre di Dezer, Michael, utilizzava per ospitare le sue auto quando ha fondato l'impero immobiliare di famiglia. La priorità per Michael, figlio di un autista di autobus di Tel Aviv trasferitosi negli Stati Uniti all'età di 21 anni, era semplicemente trovare spazio per tutte.

"Quando ero in quinta elementare aveva 85 auto e aveva comprato una vecchia concessionaria per tenerle", racconta Dezer Jr. La famiglia finì per acquistare un centro commerciale in disuso a Orlando, dove ora Michael tiene più di 1.800 auto per un valore di circa 200 milioni di dollari nell'Orlando Auto Museum, parte del Dezerland Park, un parco a tema.

Gil Dezer ha adottato un approccio diverso: la sua collezione di sole 32 auto è divisa tra la sua casa negli Hamptons e il suo attico a Miami. Vuole vederle e guidarle in continuazione, immergendo se stesso e gli altri residenti in una sorta di autopia.

Il suo edificio, completato nel 2017 al costo di 480 milioni di dollari, si chiama Porsche Design Tower ed è stato uno dei primi sviluppi residenziali di questo tipo. L'ascensore centrale per auto, brevettato come "Dezervator", ha reso la torre un successo per coloro che apprezzano la privacy e la sicurezza. Lionel Messi vi si è trasferito quando ha firmato con la squadra di calcio Inter Miami di David Beckham (anche se Dezer ha detto che il calciatore si è poi trasferito in una casa "in mezzo al nulla" quando migliaia di tifosi hanno iniziato a sorvegliare la strada fuori dall'edificio).

I Dezer stanno per iniziare la costruzione del Bentley Residences di 62 piani, sempre a Miami. Il progetto includerà spunti di design del marchio automobilistico, oltre a quattro Dezervator e spazio per tre o quattro auto per ciascuno dei 216 appartamenti, che avranno anche piscine sul balcone e un prezzo compreso tra 5,5 e 35 milioni di dollari.

"Bentley vuole che lo sviluppo sia una continuazione dell'esperienza automobilistica", ha dichiarato Dezer. "Stiamo lavorando a un sistema in cui la musica che suona nella vostra auto continuerà quando entrerete nel vostro appartamento".

Ovviamente sareste pazzi a comprare un appartamento nella Porsche o nella Bentley Tower se non possedete un'auto, ma dovete voler fissare le vostre auto tutto il giorno per viverci? "Sta facendo una domanda molto offensiva in questo momento", ha detto Dezer, ridendo. "Circa il 5% dei residenti ha murato a secco le finestre (del garage). Mia sorella ha un bellissimo appartamento qui, sono entrato e lei l'aveva fatto e stavo per ucciderla".

