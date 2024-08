- Riproviamo le cancellazioni per lesioni al collo.

Dopo aver già annullato lo show di apertura del suo tour, il cantante Usher (45) ha anche cancellato i due concerti successivi ad Atlanta, Georgia. Il motivo della sua cancellazione improvvisa è un infortunio al collo, che ha annunciato giovedì 15 agosto sui social media. Secondo i suoi medici, potrà iniziare il suo tour il martedì successivo (20 agosto).

"Infortunio non ancora guarito"

I concerti annullati erano previsti per venerdì e sabato (16 e 17 agosto). Ha accontentato i fan annunciando le date di sostituzione per i concerti. Riprenderà i concerti del tour "Past Future Present" il 9, 10 e 12 dicembre. Nella sua dichiarazione, ha anche fornito dettagli sulla sua assenza.

"All'inizio di questa settimana, mi sono infortunato al collo durante le prove per quello che avrebbe dovuto essere il più grande show di Usher mai visto", ha scritto. Anche se ha ricevuto fisioterapia e cure mediche, non è stato sufficiente a farlo sentire pronto per il primo show. "Purtroppo, l'infortunio non è ancora guarito e i miei medici mi hanno consigliato di non fare concerti questa settimana", ha riferito ai fan. Tuttavia, aveva un messaggio positivo per loro: "Con il riposo adeguato e le cure, i miei medici dicono che dovrei essere in grado di inaugurare il mio tour a Washington D.C. martedì prossimo".

La star ringrazia i fan

"Adoro i miei fan e ringrazio per la comprensione che questo infortunio ha bisogno di tempo per guarire in modo da potervi offrire la migliore performance di un concerto di Usher", ha spiegato nella dichiarazione. Il cantante ha da allora cancellato il suo messaggio precedente che annunciava l'annullamento dello show di apertura del mercoledì (14 agosto). Nel giorno del suo primo concerto previsto, ha annunciato in un lungo post che aveva bisogno di riprendersi da un infortunio. Non ha fornito ulteriori dettagli in quel momento.

