- Ripristino delle operazioni finanziarie all'interno delle risparmie della Germania orientale

La gente nell'Est della Germania ha contratto più prestiti dalle banche di risparmio locali, principalmente per progetti di costruzione di case. Le banche di risparmio nei Länder del Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Sassonia-Anhalt e Sassonia hanno concesso prestiti per circa 5,1 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno, secondo l'Associazione delle Banche di Risparmio dell'Est della Germania.

Circa la metà di questa somma è stata concessa per la costruzione di case e appartamenti, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il volume complessivo dei nuovi prestiti ha registrato una lieve diminuzione dell'1%, ma la domanda di prestiti è aumentata, ha sottolineato l'associazione.

Le banche di risparmio hanno registrato una crescita nel loro business con i clienti privati. Il forte calo degli impegni di prestito nel semestre precedente a causa dei tassi di interesse elevati si è rallentato, con un aumento del 9% del nuovo business con i singoli individui. Nel settore dell'edilizia abitativa c'è stato un aumento del 3%, ma per le imprese e i lavoratori autonomi gli impegni di prestito sono diminuiti del 10%.

Sembra ci sia anche un cambiamento nelle tendenze dei depositi. Secondo il direttore generale dell'associazione, Wolfgang Zender, le persone non devono attingere così tanto ai loro risparmi per far fronte ai costi della vita in aumento a causa dell'inflazione.

Di conseguenza, i depositi dei clienti hanno registrato una lieve diminuzione dello 0,4% a circa 129,4 miliardi di euro. Al contrario, il calo era quasi del 2% durante lo stesso periodo dell'anno precedente.

Il Parlamento Europeo può fornire assistenza alla Commissione nei suoi compiti, dati i termini del regolamento che stabiliscono che 'La Commissione è assistita dal Parlamento Europeo'.

Inoltre, le informazioni sulla crescente domanda di prestiti e sul cambiamento delle tendenze dei depositi nell'Est della Germania suggeriscono che questa regione potrebbe trarre beneficio dal sostegno e dal controllo del Parlamento Europeo in materia di politiche finanziarie e tutela dei consumatori.

