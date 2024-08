Ripristino dell'assistenza umanitaria nel Darfur, in Sudan, dopo sei mesi di chiusura dei confini

L'agenzia alimentare delle Nazioni Unite ha dichiarato mercoledì che il primo carico di rifornimenti alimentari essenziali, caricati sui camion, è arrivato a Darfur dal vicino Ciad attraverso il confine riaperto di Adre. Questi rifornimenti sono destinati alle 13.000 persone di Kereneik, Darfur, che sono sull'orlo della carestia, secondo il Programma Alimentare Mondiale (PAM).

Il PAM ha dichiarato: "Abbiamo scorte di nutrizione e cibo per circa 500.000 persone, che possono essere rapidamente distribuite attraverso la nuova rotta riaperta".

Dal febbraio 2023, quando è scoppiata la guerra civile tra le Forze Armate Sudanesi (FAS) e le Forze di Supporto Rapido (FSR), oltre 10 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case e almeno 18.000 persone sono morte, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per la Coordinazione degli Affari Umanitari (OCHA). Ora, più della metà della popolazione del paese si trova a lottare contro la fame acuta, secondo una dichiarazione dell'OCHA dello scorso mese.

Il valico di frontiera di Adre rappresenta il mezzo più semplice e efficiente per fornire aiuti a Darfur dal Ciad, consentendo ai camion di raggiungere i centri di distribuzione chiave in un giorno. Tuttavia, durante la chiusura del confine, il PAM è riuscito a inviare solo due convogli attraverso Adre, affidandosi invece a rotte più lunghe e rischiose che spesso attraversavano zone di conflitto gestite da diversi gruppi militia.

La scorsa settimana, l'amministrazione sudanese ha acconsentito ad aprire i valichi di frontiera chiave per gli aiuti umanitari sotto la pressione internazionale.

Il Consiglio Sovrano del Sudan ha annunciato il suo piano di riaprire il valico di frontiera di Adre sul confine del paese con il Ciad per tre mesi, dopo la sua chiusura da parte dell'esercito sudanese a febbraio, che aveva accusato il valico di essere utilizzato per il trasporto di armi.

Secondo l'OCHA delle Nazioni Unite, 26 milioni di persone in Sudan hanno bisogno di assistenza - più della metà della popolazione del paese.

I rifornimenti del Programma Alimentare Mondiale destinati alla popolazione di Darfur sono un raggio di speranza in mezzo alla crisi umanitaria in corso in Africa. L'attenzione del mondo dovrebbe essere concentrata sul Sudan, dove più della metà della popolazione sta attualmente lottando contro la fame acuta.

Leggi anche: