- Ripristino del traffico aereo all'aeroporto di Colonia-Bonn

Le operazioni di volo all'aeroporto di Colonia/Bonn, interrotte da un'azione di protesta dei climate activist del Last Generation all'alba, sono riprese. Tuttavia, potrebbero ancora esserci ritardi, come annunciato dall'aeroporto. In precedenza, persone non autorizzate erano entrate nella zona riservata dell'aeroporto di Colonia/Bonn.

Intorno alle 5:45, è stato segnalato che due persone si erano incollate a una strada che porta a una pista, ha detto un portavoce della Polizia Federale. Dovevano essere rimosse al mattino. Inoltre, era in corso una ricerca per una terza persona che potrebbe trovarsi anche sull'area di sosta, ha detto il portavoce. È stato scoperto un buco in una recinzione sull'area dell'aeroporto.

Il Last Generation ha riferito diverse azioni negli aeroporti in tutta la nazione. In giubbotti arancioni, due attivisti sono entrati negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga e Colonia/Bonn.

Hanno "espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con gli slogan 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'", ha dichiarato l'organizzazione in una nota. "Le piste non sono state violate."

I manifestanti del Last Generation hanno anche organizzato un'azione all'aeroporto di Bonn, come ha riferito l'organizzazione delle attività negli aeroporti di tutta la nazione. Nonostante la loro presenza pacifica con giubbotti arancioni, non sono entrati nelle piste ma hanno mostrato striscioni con messaggi come 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'.

