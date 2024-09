- Ripristino con successo della Verity dalle profondità del Mare del Nord

Undici mesi dopo un incidente in mare nel Mare del Nord, la nave mercantile "Keenness" è stata recuperata. Uno dei più robusti pontoni galleggianti d'Europa ha sollevato l'ultima parte significativa dei detriti con catene d'acciaio dall'acqua, posizionando il segmento anteriore della nave, la parte anteriore della nave, su una piattaforma, come annunciato da un portavoce della Direzione Generale delle Acque e della Navigazione. All'interno, la ricerca dei marinai dispersi continua - tre membri dell'equipaggio della "Keenness" rimangono ancora senza traccia.

Le autorità presumono che questi uomini siano periti nell'incidente, come i due marinai i cui corpi sono già stati ritrovati. In omaggio ai defunti e ai dispersi, il pastore Martin Struwe della Missione per i Marittimi ha guidato un servizio commemorativo a bordo di una nave vicino al luogo dell'incidente. I partecipanti a bordo della nave hanno osservato un momento di silenzio. Il pastore ha anche parlato dei pericoli affrontati dai marinai: tempo avverso, incidenti, pirateria, crisi e conflitti.

Durante le operazioni di recupero, il segmento posteriore della nave, che si era spezzato sott'acqua, è stato estratto per primo dal fondale marino. Il luogo dell'impatto è evidente. È rotondo, con un raggio di circa 4 metri, e mostra dove la nave mercantile costiera "Keenness" è stata urtata. La breccia nello scafo è visibile. "Era evidente che si poteva guardare fuori dall'interno", ha dichiarato Lea Beyling, un'investigatrice dell'Ufficio Federale per le Indagini sulle Calamità Marine, che ha esaminato il sito da un'altra nave. Secondo lei, l'ingresso rapido dell'acqua nella stiva ha causato l'affondamento della nave.

Circa 70 persone, tra cui sommozzatori, hanno lavorato senza sosta per l'operazione di recupero. A causa dei brevi finestrini per il lavoro subacqueo durante l'alternanza tra alta e bassa marea, l'operazione ha incontrato sfide. "Il maggiore ostacolo è il tempo sul Mare del Nord, poiché è imprevedibile", ha detto Marc Antony Rooijakkers, un capo del recupero, situato vicino al luogo dell'incidente.

Le operazioni per estrarre la parte anteriore della nave sono iniziate tardi nella serata di martedì. Infine, la gru, come dichiarato dalla Direzione Generale delle Acque e della Navigazione, in grado di sollevare fino a 2.200 tonnellate, ha manovrato i relitti dall'acqua. L'intero relitto verrà ora trasportato nei Paesi Bassi per lo smaltimento appropriato.

Le indagini sulla causa dell'incidente sono in corso.

Le ragioni dietro la collisione fatale tra le due navi mercantili rimangono sconosciute. Insieme a un'autorità del Regno Unito e a un'autorità delle Bahamas, l'Ufficio Federale per le Indagini sulle Calamità Marine sta indagando sull'incidente, come riferito dall'investigatrice Beyling. Tuttavia, la data di pubblicazione del rapporto rimane incerta.

Tuttavia, è stato stabilito che la nave mercantile costiera "Keenness" e la nave mercantile "Polesie" si sono scontrate presto il 24 ottobre 2023 nel Mare del Nord. La "Keenness", con sette membri dell'equipaggio e un carico di 187 bobine d'acciaio, è affondata. Subito, navi e un elicottero della Marina tedesca sono state dispiegate per cercare la nave. Le condizioni meteorologiche avverse hanno complicato la missione. Due individui sono stati tratti in salvo dall'acqua e cinque membri dell'equipaggio sono stati dichiarati morti dalle autorità. Tre di questi individui sono ancora dispersi, con i loro corpi ancora non ritrovati.

La "Polesie", con 22 persone a bordo, è riuscita a restare a galla dopo l'incidente. Con una lunghezza di 190 metri, è notevolmente più grande della "Keenness". Originariamente registrata ad Amburgo, stava navigando verso La Coruña, in Spagna, sotto la bandiera delle Bahamas. La nave mercantile costiera "Keenness", nel frattempo, era gestita dalla società di navigazione britannica-dutch Faversham Ships e stava navigando da Brema a Immingham, un porto sulla costa del Mare del Nord inglese.

La posizione del relitto della "Keenness" a circa 40 metri sotto l'acqua è stata identificata dopo l'incidente. Questa zona, circa 22 chilometri a sud-ovest dell'Isola di Helgoland del Mare del Nord e 31 chilometri a nord-est dell'Isola di Langeoog della Frisia orientale, è una delle zone marittime più trafficate al mondo. A causa del potenziale pericolo per la navigazione, il relitto richiedeva il recupero. Questa operazione, che richiedeva aziende specializzate, è durata diversi mesi e ha comportato l'estrazione di sostanze pericolose e il recupero del carico della nave mercantile. Sono poi iniziati i preparativi per il sollevamento dei relitti dall'acqua.

Le stime mettono il costo totale del recupero a circa 12,5 milioni di euro. La maggior parte di questa spesa sarà sostenuta dal governo federale, con l'assicurazione che copre circa 2,3 milioni di euro.

Alle spese dell'operazione di recupero verranno aggiunti i costi per il team di ricerca interno speciale ingaggiato per esaminare il segmento anteriore recuperato alla ricerca dei membri dell'equipaggio dispersi.

Al termine dell'operazione di recupero, ulteriori indagini coinvolgeranno l'esame dei segmenti recuperati della "Keenness" per scoprire ulteriori dettagli sulla collisione, in base all'accordo con il team di indagine congiunto.

