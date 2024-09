Riprese: l'impianto nucleare statunitense riprende le operazioni per Microsoft

Microsoft garantisce l'energia da una rinvigorita centrale nucleare di Three Mile Island per due decenni, nonostante la sua prolungata chiusura. Il colosso della tecnologia, noto per i suoi impegni per la protezione del clima, sta attivamente integrando l'IA nella maggior parte delle sue offerte, il che a sua volta richiede una notevole quantità di energia.

Sono in corso piani per riaccendere un reattore nella centrale nucleare statunitense decommissionata di Three Mile Island. Microsoft ha concordato di acquistare l'energia prodotta per un periodo di 20 anni, come ha rivelato il fornitore di energia, Constellation Energy. Questo progetto di ristrutturazione rappresenta il primo caso di una centrale nucleare statunitense chiusa che viene riconnessa alla rete di energia.

Microsoft si trova attualmente in prima linea nell'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI). Il colosso della tecnologia ha stretto un accordo con OpenAI, i sviluppatori di ChatGPT, con l'obiettivo di integrare la tecnologia sottostante del chatbot nella sua vasta gamma di prodotti. Anche se l'AI ha un potenziale indiscutibile, richiede anche un consumo sostanziale di energia nei data center, che compromette gli impegni per il clima delle aziende tecnologiche.

Fino ad ora, queste aziende hanno effettuato la transizione alle fonti di energia rinnovabile e hanno compensato le loro emissioni di carbonio attraverso iniziative verdi, come la piantagione di alberi. Microsoft ha dichiarato l'intenzione di superare il suo offset delle emissioni di carbonio entro il 2030 e di raggiungere l'intero offset della sua impronta di carbonio aziendale entro il 2050.

Aumento della domanda di energia dovuto all'AI

Tuttavia, la crescente tendenza dell'AI ha aumentato la domanda di energia delle grandi tecnologie. Gli analisti di Goldman Sachs hanno riferito che una singola richiesta di ricerca a ChatGPT può consumare sei o dieci volte più energia di una ricerca Google tipica.

Il dirigente di Microsoft Bobby Hollis ha rivelato in un dialogo con Bloomberg che l'energia prodotta dalle turbine eoliche e dai pannelli solari tende a fluttuare, mentre le centrali nucleari rimangono costantemente affidabili, offrendo una fonte di energia stabile richiesta dagli utenti. "Noi operiamo ininterrottamente, loro fluttuano", ha spiegato Hollis.

Incidente nucleare nella centrale

Il CEO di Constellation Energy Joe Dominquez ha rivelato a Bloomberg che la centrale potrebbe essere operativa entro il 2027, a condizione che i problemi di connessione alla rete siano risolti entro tale data. Nel 2019, la società ha abbandonato l'operazione del reattore, a causa dell'inconveniente finanziario.

L'altro reattore di Three Mile Island ha subito un incidente nel 1979 con una fusione parziale del nocciolo nucleare. La nube di radiazioni disruptive è stata ancora rilevata a quasi 300 chilometri dal sito del disastro, richiedendo l'evacuazione di più di 200.000 abitanti. Questo incidente rimane il più significativo nella storia degli Stati Uniti per l'uso commerciale del nucleare.

Microsoft ha scelto di acquistare energia dalla centrale nucleare di Three Mile Island rinvigorita per due decenni, riconoscendo la fornitura di energia costante offerta dalle centrali nucleari, che è cruciale per alimentare le sue offerte integrate con l'AI. A causa dell'aumento della domanda di energia dell'AI e dell'output fluttuante delle fonti di energia rinnovabile, le centrali nucleari, come quella di Three Mile Island, continuano ad essere di interesse per le aziende tecnologiche alla ricerca di fonti di energia affidabili e significative.

