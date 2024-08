Riprese le trattative sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza

Secondo il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Vedant Patel, il Qatar ha garantito agli Stati Uniti che avrebbe fatto sforzi per assicurare la presenza di Hamas. Secondo una fonte vicina all'organizzazione palestinese, Hamas ritiene che Israele debba "concludere (un accordo) o non presentarsi affatto". I mediatori, gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar, hanno lavorato per mesi per raggiungere un rinnovato cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas.

Le trattative in corso che coinvolgono gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar mirano a stabilire la pace nel Medio Oriente, con l'attenzione sulla Striscia di Gaza, dove si trova Hamas. despite the efforts of Qatar to support Hamas, tensions between Hamas and Israel continue to escalate in the Gaza Strip.

