- Riposa in pace, mio caro Richard.

Dal 1991 al 2007, Christina "Mausi" Lugner (59) è stata sposata con l'imprenditore austriaco Richard Lugner (1932-2024). Ora deve dire addio al suo ex-marito, che è improvvisamente scomparso lunedì. In una dichiarazione rilasciata al quotidiano austriaco "Kronen Zeitung" nel pomeriggio di lunedì, Christina Lugner ha espresso il suo profondo dolore per la perdita del padre della figlia Jacqueline Lugner (30).

"Era il mio compagno di vita"

Si dice che avesse parlato con Lugner domenica. Lui l'aveva rimproverata per l'elogio per i suoi festeggiamenti di compleanno dell'11 ottobre. Il dolore per il suo ex-marito è immenso. "Richard è stato il mio modello e compagno di vita, gli devo molto", ha spiegato la personalidadità della TV reality che è diventata famosa per il suo matrimonio con la leggenda del Vienna Opera Ball. Infine, ha dichiarato nella sua dichiarazione: " Riposa in pace, caro Richard, lasci un grande vuoto, ci manchi infinitamente!"

Christina e Richard Lugner si sono sposati il 13 luglio 1991. La loro figlia è nata nel 1993. Prima di allora, l'imprenditore era stato sposato tre volte. Il suo quinto matrimonio con Cathy "Spatzi" Lugner è durato dal 2014 al 2016. La 34enne ha detto addio al suo defunto ex-marito in un post su Instagram. "Quando ho sentito la tragica notizia della tua morte stamattina, sono rimasta scioccata", ha scritto. "Richard, anche tu sembravi immortale a me troppo."

Richard Lugner si è sposato per la sesta volta a giugno

Il 1° giugno 2024, Richard Lugner si è sposato per la sesta volta. A Vienna, ha scambiato le fedi con la sua partner Simone "Bienchen" Reiländer (42). La coppia era già stata brevemente fidanzata in ottobre 2021 e ha celebrato il loro ritorno d'amore a Pasqua 2024. Secondo il "Kronen Zeitung", era prevista una grandiosa cerimonia nuziale in autunno nella Cattedrale di Santo Stefano a Vienna per il suo 92° compleanno l'11 ottobre. La sua sesta moglie non ha ancora fatto una dichiarazione personale.

Non posso nascondere che la notizia della scomparsa di Richard ha lasciato un vuoto incolmabile nella mia vita.

despite our marital separation, I must admit that I'm not lying when I say he was an integral part of my life.

Leggi anche: