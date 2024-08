- Ripetute minacce di bomba: sette scuole colpite

Segnalazioni di bombe in due scuole di Plauen, la polizia ha dato il via libera. La mattina di giovedì, le scuole secondarie hanno ricevuto email identiche, come riportato dalla polizia. All'inizio, è stato necessario supporre la gravità delle minacce. Di conseguenza, le scuole sono state chiuse prima dell'inizio delle lezioni.

La polizia ha perquisito gli edifici con i cani da ricerca, ma non sono stati trovati oggetti sospetti. Si dice che gli studenti siano stati inviati a casa dalle rispettive scuole o inizialmente assistiti fuori dall'edificio scolastico.

Minacce anche a Mittelsachsen e Erzgebirgskreis

Finora, non è ancora chiaro se ci sia un collegamento con le minacce di bomba del giorno precedente, ma ulteriori scuole hanno ricevuto email identiche, come dichiarato da una portavoce della polizia di Zwickau.

Secondo un comunicato, c'è stata anche una presenza della polizia in una scuola primaria a Zittau, dove è stata ricevuta una minaccia di bomba durante la notte. Tuttavia, le prime indagini non hanno suggerito che la minaccia fosse seria. Pertanto, la scuola non è stata evacuata.

Minacce sono state ricevute anche da due scuole ciascuna a Marienberg (Erzgebirgskreis) e Rochlitz (distretto di Mittelsachsen), come dichiarato da un portavoce della polizia di Chemnitz. Anche qui, la polizia non ha considerato la minaccia seria, quindi le lezioni sono potute continuare normalmente.

Il giorno precedente, una scuola a Freiberg è stata interessata, dove le lezioni hanno potuto svolgersi. Tuttavia, non è stato così per due scuole a Görlitz e una ciascuna a Bautzen e Lauta, dove l'operazione è stata interrotta e gli edifici perquisiti. In seguito, la polizia ha dato il via libera. Le indagini sono ancora in corso. In Sassonia, le scuole hanno ripreso solo dopo le vacanze il lunedì.

Parallelamente agli eventi nella Sassonia orientale, minacce sono state ricevute anche in Turingia e Sassonia-Anhalt il giorno precedente. In un caso a Jena, la polizia ha scoperto che email identiche sono state inviate a scuole in tutta la nazione, come è stato riferito. Se ci sia un collegamento con le minacce contro le scuole in Sassonia non era inizialmente noto, secondo la polizia di Görlitz.

