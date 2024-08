- Ripetizione rapida del match di coppa tra Cottbus e Babelsberg

Nel secondo turno del Brandenburg Football Cup, c'è in palio una rivincita della finale dell'anno scorso. Il 7 settembre, la squadra di terza divisione Energie Cottbus si scontrerà con la squadra della lega regionale Babelsberg 03, come deciso dal sorteggio. Lo scorso 25 maggio, questi due club si sono affrontati nella finale della stagione precedente. In quell'occasione, l'Energie Cottbus ha vinto in casa al Leag Energie Stadium con il punteggio di 3:1 e si è aggiudicata il doppio e la promozione in terza divisione.

