- Ripetizione del processo porta ad un incidente mortale con una donna conducente e un blocco di cemento.

Un nuovo processo è stato avviato presso il Tribunale regionale di Colonia, riguardante un incidente mortale che ha coinvolto un autista e un blocco di cemento caduto. La vittima, una donna di 66 anni, ha tragicamente perso la vita quando il suo piccolo veicolo è stato schiacciato da un pesante paravento acustico da un tono sulla A3 nel novembre 2020. Secondo l'accusa, le pratiche di costruzione insoddisfacenti hanno portato all'incidente.

Il processo è stato costretto a ricominciare il lunedì successivo a un appello dell'avvocato della difesa contro il rilascio del membro originale della giuria. La Corte regionale superiore di Colonia ha quindi ordinato un nuovo processo con nuovi membri della giuria. Il caso è stato inizialmente processato a metà agosto, portando a questo processo ripreso.

Colpevolezza Potenziale

Tre ingegneri civili sono sotto processo. Il 62enne, che ha servito come project manager per la società di costruzione responsabile durante l'ampliamento dell'A3 a otto corsie a Colonia tra il 2006 e il 2008, è accusato di omicidio colposo con l'intento di mettere in pericolo. Due ex dipendenti del dipartimento Street.NRW, di 59 anni, sono anche sotto processo, accusati di omicidio colposo a causa della loro negligenza.

La società di costruzione aveva installato alcuni dei pesanti paraventi acustici da sei tonnellate nel 2008, utilizzando componenti improvvisati per il supporto, portando a una protezione dalla corrosione insufficiente, secondo le affermazioni dell'indictment. L'accettazione di queste costruzioni improvvisate dipendeva da un parere di un esperto sulla loro capacità di carico e durata.

Inazione

Questo rapporto dell'esperto, che dichiarava la costruzione insoddisfacente, è stato consegnato al 62enne ingegnere, ma si dice che egli non lo abbia riferito a Street.NRW. "È rimasto inattivo, nonostante fosse evidente il fallimento imminente dei supporti," ha dichiarato l'indictment. Secondo il pubblico ministero, questa inazione "ha implicitamente accettato la perdita di una vita."

L'avvocato difensore dell'ingegnere ha negato le accuse, sostenendo che il suo cliente non era a conoscenza del rapporto e non lo aveva nascosto. Inoltre, non era il suo cliente a supervisionare l'installazione del pannello, ma un defunto manager di costruzione.

I due ex dipendenti del dipartimento Street.NRW di 59 anni sono accusati di non aver richiesto il rapporto dell'esperto, anche se avevano riconosciuto la condizione di accettazione. Il pubblico ministero identifica questo come un fallimento del dovere.

L'avvocato del 59enne ha sottolineato che l'incidente è stato un incidente e che il suo cliente non aveva responsabilità.

Il processo dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.

Il caso è stato consegnato all'["Ufficio del Procuratore"] per ulteriori indagini a causa della gravità delle accuse e della possibile negligenza aziendale. Nonostante gli argomenti della difesa, il pubblico ministero ritiene che le azioni o le inazioni degli imputati abbiano direttamente contribuito alla morte della donna a causa di un blocco di cemento caduto.

