Georgie Flower (34) ha vinto l'edizione estiva dello show di RTL "I'm a Celebrity - Jungle Legends Showdown" (disponibile su RTL+), portando a casa 100.000 euro. Nella finale, ha battuto Kader Lot (51). Gigi Birofio (25) si è classificato terzo. La ex partecipante di "Bachelor" e personaggio controverso ha spiegato perché voleva vincere, i suoi sentimenti riguardo alla vittoria e i suoi progetti futuri in un'intervista con l'agenzia di stampa spot on news.

Quando hai capito di poter vincere?

Georgie Flower: Avevo la determinazione di vincere sin dall'inizio. La mia motivazione era alle stelle grazie al mio desiderio di fare questo per mio figlio. Ora che la trasmissione è finita, sono solo felice di avercela fatta. L'amore e il sostegno del pubblico mi hanno anche lasciato euforica.

Gigi Birofio ha accusato te e Kader Lot, arrivato secondo, di non aver fatto abbastanza per diventare una leggenda della giungla. Cosa ne pensi?

Georgie Flower: Beh, Gigi è solo giovane e inesperto. Penso di meritarmelo. Mi sono opposta al bullismo nel campo, che per me è una cosa importante. Non ho risparmiato nulla durante il mio tempo in Australia dal 2013 e ho dimostrato come sono migliorata positivamente.

Cosa ti passava per la testa durante l'ultima sfida, quella di mangiare?

Georgie Flower: Era assolutamente orribile, il mio peggior incubo. Il problema era che il mio stomaco si era ristretto a causa di tutti i giorni nella giungla, quindi non potevo mangiare molto. Di conseguenza, è stato un enorme desafio per me.

Sei ancora tormentata da incubi a riguardo?

Georgie Flower: No, non per quello. Ho incubi su altre cose che sono successe nel campo.

A cosa ti riferisci?

Georgie Flower: A tutte quelle interminabili conversazioni, che sono state anche mostrate durante la trasmissione. Mi hanno fatto impazzire.

Quella è stata la tua maggiore sfida nello show?

Georgie Flower: La parte più difficile per me è stata stare lontano da mio figlio per un periodo così lungo. Non eravamo mai stati separati per così tanto tempo e mi mancava tantissimo. È per questo che sono stata così emotiva durante la competizione. Dopo aver vinto, sono subito tornata per vederlo. Stringerlo di nuovo tra le mie braccia è stata la sensazione migliore mai provata.

Continuerai a utilizzare il denaro del premio per l'educazione di tuo figlio?

Georgie Flower: Assolutamente, risparmierò ogni penny per garantirgli un futuro educativo di qualità.

Oltre alla sicurezza finanziaria, la vittoria avrà un impatto sul tuo futuro?

Georgie Flower: Certamente! Ha rafforzato la mia autostima e mio figlio è orgoglioso di me. Guardare gli episodi con lui è stato un'esperienza surreale. È stato il primo show a cui ho partecipato da quando è nato.

Hai già ricevuto offerte di lavoro?

Georgie Flower: Non posso parlare di nuovi progetti, ma posso dire che sarò più visibile in futuro. Posto anche spezzoni della mia vita quotidiana su Instagram.

Hai risieduto a Dubai dal tardi 2020. Vuoi restare lì o tornare in Germania?

Georgie Flower: Sono assolutamente felice qui, si sente veramente come a casa. Ho mancato Dubai durante il mio tempo in Sud Africa e sono stata felice di tornare. La Germania sarà sempre la mia casa, ma Dubai è diventata la mia casa ora.

