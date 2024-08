Riparazione prolungata del veicolo dopo un incidente: l'assicuratore è tenuto a coprire le spese

Dopo un incidente, un veicolo viene riparato in officina, causando all proprietario di perdere la comodità quotidiana. Si pone quindi la questione se il proprietario abbia diritto a un risarcimento per la durata di indisponibilità del veicolo, anche noto come risarcimento per la perdita d'uso. La durata di questo risarcimento è un'altra questione di preoccupazione. Un processo ha risolto queste questioni.

Quando un veicolo viene danneggiato in un incidente, l'assicurazione potrebbe coprire la perdita d'uso mentre viene riparato. In alternativa, potrebbero pagare per un'auto a noleggio durante questo periodo.

Un caso presentato davanti alla Corte Regionale Superior (OLG) di Oldenburg ha ulteriormente chiarito queste questioni. La corte ha deciso che l'assicuratore deve pagare per la perdita d'uso, specificamente per 148 giorni, anche se il guidatore aveva inizialmente usufruito di un'auto a noleggio dall'assicuratore e poi l'aveva restituita volontariamente (Caso No.: 1 U 173/22).

Particolari del caso

Un guidatore è stato coinvolto in un incidente senza colpa. L'assicurazione era responsabile al 100% dei danni. Tuttavia, ha rifiutato di fornire il risarcimento per la perdita d'uso per 148 giorni.

La motivazione fornita dall'assicurazione: avevano coperto i costi dell'auto a noleggio originariamente, ma poiché la parte lesa aveva restituito volontariamente il veicolo, l'intenzione di usarlo non era evidente. Il caso è andato in tribunale.

Perché l'assicurazione deve pagare

La Corte Regionale Superior di Oldenburg ha deciso a favore del querelante. L'uomo aveva motivi validi per restituire l'auto a noleggio. Era costantemente importunato dalla compagnia di noleggio per restituire l'auto, anche durante le ore di lavoro. L'auto a noleggio non aveva un gancio per rimorchio, di cui aveva bisogno. Di conseguenza, ha dovuto chiedere veicoli in prestito ai parenti.

Dopo aver cercato consiglio legale, ha imparato che poteva ricevere un risarcimento forfettario per la perdita d'uso invece. Di conseguenza, ha restituito l'auto a noleggio. Il querelante ha potuto dimostrare che aveva ancora bisogno di un veicolo e l'aveva preso in prestito dai familiari.

Inoltre, ha presentato l'ordine di riparazione subito dopo aver ricevuto il via libera. Ciò dimostrava che il querelante aveva l'intenzione di usare il veicolo. Poiché il querelante aveva l'intenzione di usare il veicolo, l'assicuratore era obbligato a pagare per l'intera perdita d'uso. Il fatto di aver restituito l'auto a noleggio pagata dall'assicurazione non ha ostacolato l'intenzione di usarla in questo caso.

