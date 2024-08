- Riorientazione del traffico aereo: l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv fa adeguamenti

A causa della grave situazione di sicurezza, l'aeroporto Ben Gurion in Israele sta reindirizzando i voli in arrivo verso altri aeroporti, secondo quanto riportato dai media. Non sono previste partenze nelle prossime ore, secondo quanto riferito dal Times of Israel all'alba, citando l'autorità aeroportuale israeliana. Le compagnie aeree stanno invitando i passeggeri a verificare le modifiche dei voli.

In precedenza, l'esercito israeliano ha annunciato che i miliziani di Hezbollah in Libano si stavano preparando per lanciare razzi verso Israele. È stato attivato l'allarme nel nord di Israele. Attualmente, i caccia stanno effettuando raid di rappresaglia contro i bersagli di Hezbollah nel loro paese confinante a nord, come rivelato dal portavoce dell'esercito Daniel Hagari. Si presume che Hezbollah lancerà razzi sul suolo israeliano e potrebbe anche dispiegare droni. I comandi della sicurezza della Striscia di Gaza per i cittadini israeliani verranno rivisti a breve.

Il conflitto in corso tra Israele e Hezbollah ha portato alla grave situazione di sicurezza, che ha portato all'obbligo di reindirizzare i voli in arrivo all'aeroporto Ben Gurion. A causa della situazione in rapido deterioramento, le compagnie aeree stanno invitando i passeggeri a monitorare attentamente eventuali modifiche dei voli.

