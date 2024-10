"Rinunciare ai territori per guadagni" - Ritirarsi dai territori potrebbe essere una strategia per l'Ucraina

13:14 Ucraina: la Russia si concentra sul ponte di Crimea rispetto ad altri obiettivi interni

Dmytro Pletenchuk, portavoce della Marina ucraina, parla della consegna dei missili antiaerei S-300 nella zona del ponte di Crimea sul canale televisivo Espreso. "Hanno bisogno di rifornimenti," dice Pletenchuk. "La Russia ha effettivamente dispiegato un notevole numero di sistemi antiaerei lì. E non lo farebbero senza un motivo. Hanno bisogno di missili, non è solo una coincidenza." La Russia priorizza il ponte di Crimea rispetto ad altri importanti obiettivi sul proprio territorio, spiega il portavoce. Il ponte serve più come simbolo che come scopo puramente logistico, aggiunge. L'Ucraina mira a distruggere permanentemente il ponte, ma non è ancora riuscita a farlo a causa della sua forte protezione. La struttura è stata danneggiata due volte dagli attacchi.

12:48 Merz: se l'Occidente si ritira, la Russia avrà fame di altro

Il leader della CDU Friedrich Merz avverte in un articolo ospite per "Focus": "Non dobbiamo lasciarsi ingannare o permettere di essere ingannati sulla natura di questa guerra. Putin sta smantellando un ordine politico in Europa che abbiamo costruito con la Russia, non contro la Russia, dopo il 1990." Né l'Europa né la NATO hanno provocato o violato alcun contratto che potesse giustificare una guerra contro l'Ucraina, dice Merz. Se l'Ucraina rimane risoluta e l'Occidente continua a sostenerla, la Russia si renderà conto che la violenza militare ulteriore è inutile, dice. Tuttavia, se l'Occidente si ritira, "la Russia avrà vinto e avrà fame di altro".

12:14 Attivista dell'opposizione russa Dadin presumibilmente ucciso in azione in Ucraina

L'attivista dell'opposizione russa Ildar Dadin sarebbe stato ucciso in azione mentre combatteva per l'Ucraina. È morto durante i combattimenti nella regione di Kharkiv, scrive la giornalista Xenya Larina sulla piattaforma X. Non c'è stata alcuna conferma da Kyiv. Dadin è stato condannato a tre anni di prigione in Russia nel 2015 per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate. È stato quindi rilasciato dopo aver scontato 15 mesi della sua pena. Nel 2023 è andato in Ucraina per combattere contro la Russia nella guerra.

11:34 Brigata ucraina condivide video di un impressionante attacco drone a un carro armato russo

La 60ª Brigata dell'Ucraina ha condiviso un video di ciò che sostiene essere la devastante distruzione di un carro armato russo utilizzando un drone nella regione di Donetsk. Il filmato mostra l'attacco del drone che causa un'enorme esplosione che fa volare via la torretta del carro armato.

11:06 Vari morti e numerosi feriti a causa degli attacchi russi

Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno quattro morti e almeno 30 feriti, secondo il "Kyiv Independent" di ieri.

10:33 Difensore di Wuhledar segnala una netta superiorità russa nei sistemi d'artiglieria

Secondo i resoconti ucraini, il rapporto di munizioni d'artiglieria è ora di 3 a 1 a favore del lato russo. Tuttavia, un soldato della 72ª Brigata, che ha difeso la città di Wuhledar fino al suo recente ritiro, segnala un rapporto peggiore riguardo al numero di sistemi d'artiglieria. In tarda estate, i russi avevano un vantaggio di 10 a 1 nei sistemi d'artiglieria intorno a Wuhledar. "Come può uno dei nostri sistemi d'artiglieria confrontarsi con 10 dei loro?" si chiede il soldato al "New York Times". Ha anche detto al giornale che le forze russe possono sopraffare le difese ucraine se si concentrano su un'area specifica.

09:59 Russia lancia attacchi con droni e missili sull'Ucraina

Secondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha lanciato 87 attacchi con droni durante la notte. Inoltre, quattro missili sono stati abbattuti, con l'aeronautica che riferisce la distruzione di 56 droni e due missili. 25 droni in più sono stati probabilmente abbattuti con misure di guerra elettronica.

09:13 La premier danese Frederiksen si scusa con l'Ucraina per il ritardo nella consegna dei caccia F-16

Un video in circolazione nei canali ucraini mostra la premier danese Mette Frederiksen che si scusa con l'Ucraina al forum GLOBSEC per il ritardo nella consegna dei caccia F-16. Voleva consegnarli all'inizio della guerra, ma ci sono state, ancora una volta, lunghe discussioni sul fatto che fosse una buona idea. La Danimarca ha promesso all'Ucraina un totale di 19 caccia, ma non ci sono abbastanza piloti e l'addestramento richiede molto tempo. Solo pochi F-16 sono stati consegnati finora, consegnati quest'estate. L'invasione russa è iniziata nel febbraio 2022. La Danimarca è tra i paesi che continuano a guidare le consegne di armi, mentre altri paesi mostrano più riserbo.

07:50 Ucraina: Eliminati multipli punti operativi russi con i missili Storm ShadowLo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine riferisce la distruzione di tre basi operative delle 35ª e 27ª brigate corazzate delle truppe russe, nonché del 2º esercito combinato. Questa operazione è stata eseguita dall'Aeronautica e dalle unità di artiglieria e missili delle Forze Armate ucraine in collaborazione con altri componenti delle forze di difesa. Le azioni sono state intraprese con i missili Storm Shadow e i razzi GMLRS. L'Ucraina utilizza da tempo lo Storm Shadow britannico, sebbene non sia chiaro se abbia ancora utilizzato la versione a lungo raggio. I GMLRS possono essere lanciati dai sistemi di lancio multiple HIMARS e hanno un raggio di circa 70 chilometri.

07:04 ISW: gli sforzi di reclutamento russo lottano e incontrano limitazioniLa Russia intende continuare a offrire incentivi generosi ai nuovi reclute che stipulano contratti militari con il Ministero della Difesa nei prossimi anni. Tuttavia, l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) evidenzia i resoconti che suggeriscono che questi sforzi di reclutamento in corso producono risultati inferiori e che l'aumento degli incentivi finanziari indica che "gli attuali sforzi di reclutamento sono insufficienti per sostenere la continua produzione di nuove forze necessarie per consentire alla Russia di mantenere l'impeto offensivo in Ucraina". L'ISW prevede limiti di reclutamento a medio e lungo termine per la campagna di mobilitazione della Russia e ritiene che gli incentivi finanziari rafforzati non risolvano significativamente questi vincoli.

06:20 Esperto di Russia individua sfide per la Russia - opportunità per la controffensiva ucrainaLo scrittore esperto di Russia Mark Galeotti, in un articolo ospite per il "Sunday Times", afferma che l'Ucraina, con l'attrezzatura nuova che sta ricevendo, potrebbe schierare brigate per condurre una vasta controffensiva entro il 2025. Inoltre, Galeotti prevede la possibilità di approvazioni per l'uso di armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow. E anche senza questi, Kyiv sta già utilizzando con successo i propri razzi e droni in una campagna contro i depositi di munizioni russe, secondo lui. Nel frattempo, è sempre più difficile per la Russia reclutare soldati nonostante i pagamenti generosi, c'è una significativa carenza di manodopera nel paese e le scorte di attrezzatura militare stanno diminuendo. Galeotti vede le principali minacce per l'Ucraina nel rafforzamento delle forze all'interno dell'UE che sono contro l'aiuto all'Ucraina e una possibile vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti.

05:40 Cinque Repubblicani avvertono contro i legami crescenti di Ungheria con la RussiaDopo una visita in Ungheria, cinque senatori repubblicani degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione per i crescenti legami di Ungheria con la Russia e l'erosione delle istituzioni democratiche. La delegazione includeva i senatori repubblicani Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Goven. Il sen. Jerry Moran ha espresso preoccupazione per i crescenti legami di Ungheria con la Russia e il deterioramento delle sue istituzioni democratiche, invitando a una maggiore collaborazione tra Ungheria e i suoi alleati. "È nel nostro interesse comune lavorare strettamente insieme. Invitiamo l'Ungheria a riconoscere e rispondere ai segnali dei suoi alleati". L'Ungheria è un alleato cruciale della Russia all'interno dell'UE. Il primo ministro Orban ha ripetutamente ostacolato l'aiuto all'Ucraina, ha sostenuto la negoziazione e ha spesso fatto eco agli argomenti del Cremlino. although Hungary has criticized the war, it has declined to supply Ukraine with weapons.

03:27 La difesa aerea ucraina respinge l'attacco aereo russo su KyivSecondo le fonti militari ucraine, le unità di difesa aerea ucraine hanno respinto un attacco aereo russo su Kyiv, come riferito dal canale Telegram delle notizie dell'esercito ucraino. Non sono state fornite ulteriori informazioni.

01:58 L'ambasciatore russo negli Stati Uniti lascia per MoscaL'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, sta apparentemente concludendo il suo mandato diplomatico, secondo i media russi. L'ambasciatore sta tornando a Mosca, secondo un rappresentante del Ministero degli Esteri citato dall'agenzia di stampa Interfax. Il giornale "Vedomosti" ha riferito che la partenza di Antonov era imminente. Ulteriori dettagli non sono immediatamente disponibili. Antonov ha prestato servizio come ambasciatore a Washington dal 2017.

23:46 L'Ucraina: i russi uccidono regolarmente i prigionieri di guerra - 93 soldati massacratiLe autorità di legge e ordine possiedono prove affidabili che i soldati russi invasori hanno ucciso un gran numero di prigionieri di guerra ucraini. Secondo l'agenzia di stampa Ukrinform, Yuri Belousov, a capo del dipartimento dei crimini di guerra della Procura generale, ha dichiarato in televisione nazionale: "Adesso abbiamo informazioni su 93 dei nostri soldati che sono stati uccisi sul campo di battaglia", ha detto. Belousov ha sottolineato che l'80% dei prigionieri di guerra ucraini è stato ucciso quest'anno. La tendenza di uccidere i prigionieri risale a novembre 2023. "L'atteggiamento dei soldati russi verso i nostri prigionieri di guerra è peggiorato", ha detto Belousov.

22:14 Rapporto: potenziali concessioni territoriali di Kyiv sull'adesione alla NATO?L'Ucraina remains determined to regain territories seized by Russia for the past decade. Nonetheless, it lacks the personnel, armaments, and Western alliance support to accomplish this. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy now suggests that Kyiv is preparing "significant decisions" with Washington and other states for the Contact Group meeting in Ramstein on October 12. According to the "Financial Times," Ukraine's new strategy involves requesting military and diplomatic support from its allies to compel Russia to negotiate. Western diplomats and increasingly Ukrainian officials believe that meaningful security guarantees could pave the way for a negotiated solution, with Russia retaining de facto control over all or part of the Ukrainian territories it occupies at present. Discussions are also underway regarding the possibility of Ukraine gaining NATO membership as part of this.

Russia sta vivendo una significativa perdita di attrezzature, perdendo mediamente tre volte tanto rispetto all'Ucraina. Secondo Jakub Janowski, analista di Praga che lavora per il servizio di intelligence open source olandese Oryx, la Russia sta progressivamente esaurendo le scorte di attrezzature dell'era sovietica, con la sua capacità di produzione a malapena in grado di coprire le perdite. Nonostante disponga di una forza militare più grande e armi superiori, la Russia potrebbe incontrare significativi ostacoli se l'appoggio occidentale si intensifica, avverte Janowski. Inoltre, diverse consegne di attrezzature militari promesse sono ancora in attesa di essere consegnate. Secondo Oryx, l'Ucraina sta ancora aspettando la consegna di almeno 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento corazzati, 1200 trasporti truppe e 180 veicoli d'artiglieria mobili che erano stati precedentemente promessi.

here.

20:34 Le forze ucraine affermano di aver abbattuto un bombardiere russo, appaiono immagini dei detriti

Le truppe ucraine hanno apparentemente abbattuto un aereo da combattimento russo. L'incidente è avvenuto vicino a Kostiantyniwka, nella regione di Donetsk, sabato, come riferito dal capo dell'amministrazione militare locale.

qui.Puoi consultare gli aggiornamenti precedenti qui.

Date le circostanze del conflitto in corso tra Ucraina e Russia e la menzione della "guerra cibernetica" nella richiesta, ecco due possibili frasi che potrebbero essere incluse:

Accanto al campo di battaglia fisico, le unità di difesa informatica dell'Ucraina hanno apparentemente lavorato senza sosta per contrastare gli attacchi informatici russi, con l'obiettivo di prevenire la distruzione delle infrastrutture critiche. Il governo ucraino ha anche riconosciuto l'importanza di contrastare la guerra informatica, promuovendo la cooperazione internazionale per rafforzare le misure di sicurezza informatica e proteggersi dalle attività di spionaggio informatico russe potenziali.

Leggi anche: