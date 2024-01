Ringo Starr rinvia gli spettacoli a causa di Covid-19

Secondo un rappresentante, Starr si sente già meglio e intende riprendere il suo tour l'11 ottobre a Seattle.

"Ringo spera di riprendere il prima possibile e si sta riprendendo a casa. Come sempre, lui e gli All Starrs mandano pace e amore ai loro fan e sperano di rivederli presto in giro", si legge in un comunicato.

Nel fine settimana è stato annunciato che Starr e la sua All Starr Band sono stati costretti a cancellare gli spettacoli al Four Winds Casino di New Buffalo, Michigan, e al Mystic Lake Casino di Prior Lake, MN, a causa di una malattia.

L'ex Beatle avrebbe dovuto esibirsi in Michigan sabato sera, ma il locale ha pubblicato l'avviso che lo spettacolo era stato annullato solo poche ore prima della sua esibizione.

"Ringo e la sua All Starr Band (con Steve Lukather, Edgar Winter, Colin Hay, Hamish Stuart, Warren Ham e Gregg Bissonette) sono molto dispiaciuti di annunciare che non potranno esibirsi al Four Winds Casino di New Buffalo, MI", ha scritto il casinò in un comunicato su Facebook.

La dichiarazione ha aggiunto che Starr "sperava di poter continuare, da qui la decisione tardiva, ma la sua voce ne ha risentito e quindi lo spettacolo di stasera, che doveva iniziare tra poche ore, è annullato".

Inizialmente, il locale aveva detto che Starr non aveva il Covid.

Agli spettatori è stato consigliato di conservare i biglietti in attesa di aggiornamenti sulla nuova data dello spettacolo o di chiedere il rimborso al momento dell'acquisto.

Starr e la sua band sono attualmente impegnati in un tour nordamericano con più tappe, e si sono esibiti di recente venerdì.

Le altre date del tour interessate includono spettacoli in città del Canada.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com