- Rimuovuti i frammenti di vetro - piscina galleggiante riutilizzabile

Due a scoperta di frammenti di vetro nella grande piscina per bambini del parco cittadino di Amburgo, le famiglie possono ora cercare refrigerio lì. "La piscina per bambini è di nuovo utilizzabile a partire da oggi, ma il livello dell'acqua è attualmente inferiore al solito", ha detto un portavoce dell'ufficio distrettuale di Hamburg-Nord all'agenzia di stampa tedesca. La piscina, che misura oltre 3.000 metri quadrati, continuerà ad essere riempita. Può contenere circa 1.000 metri cubi d'acqua. In precedenza, la stazione radio NDR 90.3 aveva riferito questo.

La domenica scorsa, quantità maggiori di frammenti di vetro sono state trovate nella piscina, portando alla sua immediata chiusura e pulizia.

La piscina ovale è circondata da una vasta area di sabbia con molti giochi. È stata completata oltre 100 anni fa, nel 1921, e ha subito un restauro generale nel 2014. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede temperature fino a 32 gradi Celsius ad Amburgo per martedì e mercoledì.

In luce della recente scoperta, si consiglia alle famiglie di contattare le autorità immediatamente se notano ulteriori segni di pericolo durante la loro visita. I protocolli di emergenza della piscina garantiscono una rapida risposta a qualsiasi potenziale pericolo.

