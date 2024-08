Rimozione forzata con armi: libertà vigilata in Baden-Württemberg (Parrafratto)

Un uomo anziano di 62 anni è stato accusato di aver fatto minacce di incendio doloso contro una proprietà. Dopo un'operazione lunga quasi 12 ore, che ha coinvolto forze speciali e trattative con specialisti di polizia, si è arreso. Durante la perquisizione delle sue proprietà, le autorità hanno scoperto un arsenale di armi da fuoco e munizioni, tra cui pistole, fucili, circa 10.000 proiettili, bombe fumogene, polvere da sparo, micce e detonatori, oltre a esplosivi di grado militare.

Il giudice lo ha dichiarato colpevole di minacce e disturbo pubblico, ma lo ha assolto dall'accusa aggiuntiva di aver pianificato un crimine esplosivo. È stato riferito che aveva abbandonato l'attività pianificata. Il giudice ha inflitto una condanna a un anno di carcere, sospesa con la libertà vigilata. Questo anziano deve inoltre sottoporsi a terapia psicologica. La sentenza è ancora in attesa.

Despite the judge clearing him of the explosion-related charge, the array of weapons found in his possession raised concerns about his intentions. The discovered weapons included pistols, rifles, explosives, and other harmful devices, potentially used for harmful purposes.

