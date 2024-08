- Rimborso in corso degli aiuti per il trattamento del coronavirus nello Schleswig-Holstein

Le imprese devono restituire gli aiuti Corona in eccesso. Nel Schleswig-Holstein ci sono ancora richieste in sospeso, come ha annunciato il Ministero dell'Economia. In precedenza, il "Kieler Nachrichten" aveva riferito di questo.

C'erano quasi 21.000 richieste di recupero su circa 56.000 domande per l'aiuto immediato. Il volume delle richieste di recupero ammontava a 164,7 milioni di euro dai programmi statali e federali. Secondo i dati del ministero, sono stati restituiti finora 141,6 milioni di euro, con 2.300 rinvii approvati.

Gli importi dei contributi oscillavano tra i 4.500 e i 9.000 euro.

Per l'aiuto per il riavvio, c'erano richieste di recupero per quasi 5.200 su un totale di 16.875 domande, con un volume di 17,4 milioni di euro. Finora sono stati restituiti sette milioni di euro. Ci sono circa 500 richieste di rinvio in corso.

Gli importi medi dei contributi oscillavano tra i 4.500 e i 9.000 euro per domanda. Il tasso di recupero basato sul volume dei contributi erogati è attualmente del 24% per l'aiuto per il riavvio e del 35% per l'aiuto immediato, secondo il Ministero dell'Economia.

