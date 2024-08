- Rimane gioiosamente unito come duo

Dakota Johnson (34) e Chris Martin (47) non si stanno separando, nonostante i pettegolezzi. Una fonte vicina a Johnson ha prontamente smentito i pettegolezzi diffusi l'16 agosto, in un articolo pubblicato da People.

In precedenza, circolavano voci che la coppia famosa stesse mettendo fine alla loro relazione. Solamente il Daily Mail ha annunciato, basandosi su una fonte anonima, che la coppia si era allontanata, aveva accantonato la presunta proposta di matrimonio e aveva riconosciuto che la loro relazione di sette anni aveva raggiunto il suo culmine. Tuttavia, questo è stato prontamente smentito in seguito. Johnson e Martin sono apparentemente "contenti insieme", secondo fonti ufficiali.

Johnson ha dimostrato il suo sostegno per Martin al Festival di Glastonbury

La coppia è stata riservata riguardo alla loro relazione, apparendo raramente insieme in pubblico. L'ultima volta che sono stati avvistati è stato al Festival di Glastonbury nel Regno Unito, dove Martin ha fatto da headliner alla fine di giugno, con Johnson che lo incitava. Lo scorso febbraio, sono stati fotografati mentre passeggiavano mano nella mano durante una vacanza al mare in Messico.

Johnson e Martin sono stati avvistati insieme in un appuntamento nel 2017, poco dopo il divorzio dell'ex moglie di Martin, Gwyneth Paltrow (51), è stato finalizzato. I due erano sposati dal 2003 al 2016 e hanno due figli.

Si è parlato di una proposta di matrimonio tra Johnson e Martin sin da marzo. Secondo un insider di People, sono impegnati da tempo ma non hanno fretta di sposarsi.

