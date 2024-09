- Rimane di un uomo nell'incendio di Laatzen

Un incendio in un complesso residenziale condiviso situato a Laatzen, nella regione di Hannover, ha portato al recupero di una persona deceduta da parte dei soccorritori. Come riferito da un rappresentante della polizia, l'identità della persona deceduta non è stata ancora resa nota. Più piani dell'edificio sono stati svuotati. L'origine dell'incendio, che si è verificato all'alba di un lunedì, è ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori.

L'intenso incendio ha causato danni significativi a diversi piani dell'edificio di Laatzen. I tentativi di spegnere l'incendio hanno comportato l'uso di tubi per l'acqua e automezzi dei vigili del fuoco, con conseguente spruzzo d'acqua e particelle di fuliggine in tutta la zona.

Leggi anche: