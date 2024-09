Riga si dedica all'attuazione di iniziative volte a rafforzare le misure di protezione delle frontiere.

Lettonia Prolunga la Sicurezza Rafforzata al Confine con la Bielorussia Fino alla Fine dell'Anno per Motivi di Sicurezza

La Lettonia prolungherà la sicurezza rafforzata del suo confine con la vicina Bielorussia fino alla fine dell'anno per motivi di sicurezza. Il governo della nazione baltica dell'UE e della NATO ha preso questa decisione a Riga. La ragione dietro questa azione è il numero ancora elevato di tentativi di attraversamento illegale del confine. L'estensione della regola speciale, inizialmente valida fino a settembre, tiene anche conto del crescente fattore di rischio rappresentato dal conflitto della Russia contro l'Ucraina, appoggiato dalla leadership autoritaria di Minsk. Con questa regola, vengono concessi poteri aggiuntivi alla guardia di frontiera in sei regioni nell'est del paese baltico dell'UE e della NATO.

15:25 L'Ucraina Aumenta la Produzione di Armi

L'Ucraina sta significativamente aumentando la sua produzione di armi quest'anno, secondo i dati del governo. "Nei primi otto mesi del 2025, abbiamo raddoppiato la produzione di armi rispetto al 2024", ha detto il Primo Ministro Denys Shmyhal a Kyiv. L'Ucraina mira a produrre più di un milione di droni entro la fine dell'anno. "Stiamo facendo progressi. La produzione di droni sta aumentando", ha detto Shmyhal.

15:02 Esperto Militare Loda la "Decisione Proattiva" di Scholz

Il Cancelliere Scholz propone trattative di pace con la Russia. La proposta incontra forti opposizioni da parte di alcuni circoli politici. Tuttavia, l'esperto militare Ralph Thiele apprezza la proposta del Cancelliere e ne incoraggia l'urgenza. Dopo l'offensiva di Kursk, l'Ucraina si trova di fronte a una possibile breakthrough delle sue linee difensive.

14:30 Avvertimento dell'Istituto di Kiel: le Spese per la Difesa "Inadeguate"

Le spese per la difesa del governo federale sono "inadeguate" rispetto alla situazione di minaccia rappresentata dalla Russia, secondo i ricercatori dell'Istituto di Economia Mondiale di Kiel. " despite the 'turning point' rhetoric, the gap between Germany's military capabilities and Russia's continues to widen", spiega l'istituto. I ricercatori chiedono un budget per la difesa permanente di almeno 100 miliardi di euro. "La Russia si sta trasformando in una minaccia per la sicurezza sempre più preoccupante per la NATO. Allo stesso tempo, stiamo facendo solo progressi lenti con le armi necessarie per la deterrenza", dice l'autore dello studio Guntram Wolff. Secondo questo, il governo federale è a malapena in grado di sostituire le armi inviate all'Ucraina. Le scorte di sistemi di difesa aerea e obici d'artiglieria sono addirittura significativamente esaurite.

13:05 "Differenza Rilevante" Tra Putin e Lavrov

L'Ucraina richiede spesso all'UE e agli USA l'autorizzazione all'uso di armi sul territorio russo. Ora, i Paesi Bassi concedono il permesso, inclusi i caccia promessi.

13:40 La Russia Rivendica il Controllo di Quattro Altre Città in Donetsk

La Russia afferma di aver conquistato quattro città in più nella regione orientale ucraina di Donetsk, secondo i suoi resoconti. Il Gruppo di Forze del Sud ha preso il controllo di Krasnohoriwka e Hryhoriwka, il Gruppo di Forze dell'Est ha captured Wodiane, e il Gruppo Centrale ha conquistato Halyzynivka, secondo il ministero della Difesa russo. Le affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente. Gli osservatori militari ucraini hanno almeno contrassegnato tre delle città interessate - tutte tranne Hryhoriwka - come occupate. L'Ucraina si trova sotto forte pressione sul fronte orientale del paese.

13:00 Mosca Interagisce Soltanto con un Partner per le Trattative

Una conferenza di pace è stata organizzata in Svizzera senza la Russia a giugno. Ora, il Cancelliere Olaf Scholz esprime la sua disponibilità a parlare con il Presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov mostra sforzi diplomatici, ma non con l'Europa, dice il corrispondente di ntv Rainer Munz.

12:25 Kyiv: la Russia Sta Utilizzando sempre più Armi Chimiche

Gli ufficiali ucraini avvertono che le forze russe in Ucraina stanno utilizzando sempre più armi chimiche. Il comando militare ucraino scrive su Facebook che le forze russe hanno utilizzato munizioni contenenti sostanze chimiche e agenti chimici proibiti 447 volte solo ad agosto e 4.035 volte tra il 15 febbraio 2023 e il 24 agosto 2024. Il comando militare ucraino afferma anche che le truppe di Kremlin stanno consegnando munizioni contenenti agenti chimici proibiti e utilizzando composti chimici non identificati. Inoltre, afferma: "La Russia sta così violando flagrantemente le regole di guerra e sta ignorando i principi e gli impegni della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, della Produzione, dell'Accumulazione e dell'Uso di Armi Chimiche e sulla loro Distruzione".

11:50 Ufficio del Presidente a Kyiv: Autorizzazione per Attaccare i Depositi di Armi Russi Concessa

Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino ribadisce la richiesta del suo paese agli alleati occidentali di autorizzare l'uso delle armi fornite contro i bersagli profondi nel territorio russo. Andriy Yermak spiega che è necessario poter attaccare i depositi di missili in Russia. "La difesa non è un'escalation". Si tratta di utilizzare le armi occidentali per prevenire il terrore, scrive Yermak su Telegram. I paesi occidentali sono riluttanti a consentire all'Ucraina di utilizzare le armi che hanno fornito sul territorio russo, temendo di essere trascinati nel conflitto.

10:27 Incendi e Feriti - la Russia Attacca con Diversi Droni e Due Missili

Secondo le autorità locali, almeno tre persone sono rimaste ferite e gli edifici sono stati danneggiati e incendiati in Ucraina durante gli attacchi con droni e missili della Russia. La difesa aerea ha abbattuto 38 dei 46 droni russi su 13 regioni durante l'attacco notturno, ha detto l'aeronautica su Telegram. La Russia ha utilizzato anche due missili nel suo attacco. Le strutture energetiche in otto regioni ucraine sono state prese di mira, ha detto il ministero dell'Energia di Kyiv, causando interruzioni alle linee ad alta tensione e alle stazioni di trasformazione.

10:27 La fine della reputazione di Maria Lwowa-Belova: matrimonio con un oligarcaUn tempo celebrata come l'incarnazione della donna russa, Maria Lwowa-Belova, l'inviata russa per i diritti dei bambini, era sposata con un sacerdote ortodosso dal 2003. Insieme, apparivano spesso nei media di propaganda, discutendo di valori convenzionali, fede religiosa e delle loro esperienze nell'allevare numerosi figli. Tuttavia, sembra che la sua dedizione alla tradizione, in particolare al marito prete, non sia così solida come un tempo si pensava. La fonte indipendente Verstka riferisce che ha sposato l'oligarca Konstantin Malofeew, con cui aveva una relazione di lunga data. Interessantemente, la loro relazione mantiene una certa ortodossia, poiché Malofeew è il creatore del canale televisivo cristiano Tsargrad TV filo-cremlin e un sostenitore accanito della monarchia e della guerra russa.

09:59 Attacco aereo ucraino su Mosca: vittima segnalataUna donna perde la vita in un attacco con drone ucraino su Mosca, secondo il governatore della regione. Le riprese mostrano esplosioni in aree residenziali. Le fonti russe affermano anche l'intercettazione di 144 droni.

09:32 Russia avvia esercitazioni navali strategiche Ocean-2024La Russia avvia esercitazioni navali strategiche denominate "Ocean-2024" in diverse aree del suo territorio, che si estende su tutto il paese. Più di 400 navi da guerra, compresi i sottomarini, e più di 90.000 personale di diversi dipartimenti navali parteciperanno agli esercizi fino al 16 settembre, come annunciato dal ministero della difesa di Mosca. Gli esercizi si svolgeranno nel Pacifico, nell'Artico, nel Baltico e nel mar Caspio, nonché nel Mediterraneo, dove la Russia mantiene una base nella città siriana di Tartus.

09:10 Due morti in un incendio sulla pipeline del petrolio di OrenburgDue persone muoiono in un incendio su una pipeline del petrolio nella regione russa di Orenburg, secondo l'agenzia di stampa TASS. È stata avviata un'indagine per accertare le cause dell'incendio. Il momento esatto dell'inizio dell'incendio non è stato ancora confermato. Sono circolate segnalazioni non confermate sull'incidente su alcuni canali Telegram russi dal lunedì.

08:43 Russia rinvia i negoziati fino al ritiro delle truppe ucraineLa Russia rinvierà i colloqui con l'Ucraina fino al ritiro delle truppe ucraine dai territori russi, secondo l'agenzia di stampa TASS, citando il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva escluso i negoziati.

08:14 Ripresa delle operazioni negli aeroporti di MoscaI voli negli aeroporti di Mosca Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo sono ripresi, secondo l'autorità per l'aviazione russa Rosaviatsiya via Telegram. I servizi erano stati momentaneamente interrotti a causa degli attacchi con droni ucraini nella zona di Mosca.

07:43 Scholz stabilisce le condizioni per la partecipazione della Russia a una conferenza sulla paceIl cancelliere tedesco Olaf Scholz collega la partecipazione della Russia a una potenziale conferenza sulla pace ucraina a determinate condizioni. In un evento dell'SPD lunedì sera, sottolinea l'importanza di fornire un adeguato sostegno militare all'Ucraina contro l'aggressore Russia, nonché di esplorare opzioni per uscite dalla situazione del conflitto. Desidera un'altra conferenza sulla pace con la partecipazione della Russia, ma afferma che "non è possibile se l'individuo interessato continua ad affermare 'continuerò ad attaccare'", riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. Putin, dice, esprime anche il desiderio di ulteriori territori ucraini per le trattative di pace. "Credo che in questa situazione ciò che è sempre importante in politica è la chiarezza, la fermezza e il carattere. Questi attributi sono essenziali per garantire la pace e la sicurezza in Europa", sottolinea il cancelliere.

07:18 Fico accusa Kiev di "bulgarizzazione" della sua armata: il governo sloveno si muove per "purificare" i simboli sovietici dall'esercito - Kiev protestaL'Ucraina trova accuse del primo ministro slovacco Robert Fico confuse. Come riferito da Reuters, ha invitato Kiev ad adottare misure per "eliminare il fascismo" dal suo esercito. In una dichiarazione del ministero degli esteri ucraino, si afferma: "I soldati ucraini stanno difendendo le loro famiglie, le loro case e la loro terra, nonché tutta l'Europa e il mondo libero contro gli invasori russi contrassegnati con la lettera 'Z' - un simbolo dell'estetica fascista della Russia moderna". Il ministero aggiunge che il popolo ucraino ha "sofferto milioni di perdite" nella lotta contro il nazismo nel 20 ° secolo. L'affermazione di Fico sul "fascismo" echeggia la propaganda russa che spesso etichetta la leadership ucraina come nazista. In realtà, i partiti di estrema destra hanno ottenuto solo il 2,4% alle elezioni ucraine del 2019. Tuttavia, lo storico Timothy Snyder vede evidenti caratteristiche fasciste nel sistema di Putin.

06:56 Correzione del numero di vittime nell'attacco con droni di Mosca: una donna morta e tre civili feritiIn un attacco con droni ucraini su Mosca, una donna muore e tre civili rimangono feriti, secondo il governatore della regione, Andrei Vorobyov. Ha condiviso questa informazione via Telegram. Inizialmente, aveva riferito la morte di un bambino, che poi non è stato confermato. Secondo lui, 43 persone sono state temporaneamente alloggiate in strutture di emergenza.

06:25 Greenpeace indaga su violazioni ecologiche della RussiaGreenpeace sta riaprendo un ufficio a Kyiv. L'obiettivo è accelerare i progetti di ristrutturazione in Ucraina e indagare e registrare le violazioni ecologiche causate dall'invasione russa, ha dichiarato il gruppo di attivismo ambientale. Stanno già collaborando con i gruppi ambientali locali a tale scopo. "Il nostro obiettivo è aiutare l'Ucraina nella riqualificazione ecologica delle infrastrutture sociali utilizzando l'energia pulita del sole e del vento", afferma il nuovo capo dell'ufficio, Natalia Hosak. Greenpeace ha spesso evidenziato i danni ecologici in Ucraina causati dall'invasione russa. Tra gli altri problemi, l'organizzazione sta monitorando la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dalla Russia.

06:02 La Russia conferma la morte di un bambino nella regione di MoscaDopo un attacco con droni ucraini nella regione di Mosca, i resoconti russi rivelano che un bambino è morto. Il governatore regionale Andrei Vorobyov ha dichiarato su Telegram che almeno 14 droni ucraini sono stati abbattuti nella regione della capitale durante la notte. Uno di questi droni ha causato un incendio che viene ora spento dai vigili del fuoco. "Purtroppo, un bambino di nove anni ha perso la vita", ha aggiunto Vorobyov. L'abbattimento di un altro drone nella regione della capitale è stato segnalato come aver ferito almeno una persona quando i detriti hanno colpito un edificio residenziale. Inizialmente, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva riferito che 11 droni erano stati abbattuti vicino alla capitale russa.

05:31 L'Ucraina respinge l'attacco dei droni sulla capitaleL'amministrazione militare ucraina della capitale ha dichiarato che le unità di difesa aerea ucraine hanno respinto un attacco di droni russi su Kyiv tramite il servizio di messaggistica Telegram.

04:36 Russia: detriti di drone colpiscono complesso energetico Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, i detriti di un drone abbattuto dalla difesa aerea russa nella regione di Tula sono finiti su una struttura energetica. "Non ci sono state vittime", ha dichiarato TASS citando le autorità di Tula. Il processo operativo e l'approvvigionamento delle risorse per i consumatori sono rimasti invariati e la situazione è sotto controllo.

03:29 L'Ucraina bombarda Mosca con droni Dopo l'abbattimento di due droni ucraini sulla regione di Domodedovo di Mosca, sono state inviate squadre di soccorso sul luogo dell'incidente, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Non sono state fornite informazioni sulla possibile distruzione o vittime. La regione di Domodedovo, situata circa 50 chilometri a sud del Cremlino, ospita uno degli aeroporti più grandi di Mosca.

02:17 La difesa aerea della Russia abbatte un drone diretto verso Mosca Le unità di difesa aerea russe hanno abbattuto un drone diretto verso la capitale russa, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. "I dati preliminari suggeriscono che non ci sono stati danni o vittime dove sono caduti i detriti", ha dichiarato Sobyanin su Telegram. Non è stata fornita alcuna dichiarazione dal lato ucraino.

00:12 Zelensky ringrazia la Svezia per il nuovo pacchetto di aiuti Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato la Svezia per un pacchetto di aiuti alla difesa del valore di 445 milioni di dollari. "Questo aiuto essenziale, che include sistemi di difesa aerea, armi anticarro e contributi finanziari per far fronte alle urgenti esigenze dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità di difesa", ha detto Zelensky su X. Secondo i resoconti svedesi, il pacchetto include anche pezzi di ricambio per i caccia Gripen per prepararsi a una possibile futura consegna degli aerei.

22:17 Il ministero degli Esteri: la Russia "il maggiore pericolo per la pace" direttamente sul fianco orientale della NATO Dopo l'infiltrazione di droni russi in Latvia e Romania, il ministero degli Esteri ha definito la Russia sotto il presidente Vladimir Putin "il maggiore pericolo per la pace e la sicurezza". "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente il maggiore pericolo per la pace e la sicurezza direttamente sul fianco orientale della NATO", ha scritto il ministero su X. "Questo fatto è stato sottolineato non ultimo dagli ultimi incidenti dei droni in Romania e Latvia". "Collaboriamo con i nostri partner dell'alleanza e stiamo al loro fianco", ha continuato il ministero riguardo ai droni. Nel fine settimana, i membri della NATO e dell'UE Latvia e Romania hanno each reported the intrusion of a Russian drone into their territory.

21:42 Gli Stati Uniti non possono confermare i resoconti sulla consegna di missili balistici iraniani alla Russia Il governo degli Stati Uniti non può confermare i resoconti secondo cui l'Iran ha fornito missili balistici alla Russia, secondo John Kirby, portavoce del governo degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale.

21:28 Zelensky chiede l'esecuzione rapida degli accordi di aiuto Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto l'esecuzione rapida degli accordi di aiuto con l'Occidente. "Il corso della guerra dipende direttamente dall'efficacia della logistica delle consegne e dall'esecuzione di tutte le promesse dei partner", ha detto Zelensky nel suo discorso serale. Le armi e l'equipaggiamento devono arrivare in tempo per essere efficaci. "Ciò che è necessario a settembre deve essere consegnato alle nostre truppe a settembre".

20:52 Il politico dell'opposizione russa avverte contro il concesso a Putin "una via d'uscita che salvi la faccia" Il leader dell'opposizione russa Vladimir Kara-Mursa avverte l'Occidente contro il concesso a Putin "una via d'uscita che salvi la faccia" dalla guerra in Ucraina. "È fondamentale che Vladimir Putin non esca vittorioso dalla guerra contro l'Ucraina", dice Kara-Mursa. "È fondamentale che Vladimir Putin non trovi una via d'uscita che salvi la faccia da questa guerra in Ucraina". Circa un mese dopo il suo rilascio in uno scambio, Kara-Mursa nota che c'è "stanchezza" riguardo alla guerra nelle società occidentali. Tuttavia, Putin deve "essere sconfitto". Egli aggiunge: "Se, Dio non voglia, il regime di Putin è in grado di pubblicizzare l'esito di questa guerra come una vittoria per se stesso e rimanere al potere, staremo parlando di un altro conflitto o di un'altra catastrofe entro un anno o 18 mesi".

A causa dell'aumento del fattore di rischio del conflitto della Russia contro l'Ucraina, la Lettonia ha deciso di prorogare le misure di sicurezza rafforzate del confine, che sarebbero terminate a settembre, fino alla fine dell'anno. Questa mossa di cibernetica sicurezza arriva in risposta ai tentativi crescenti di attraversamenti illegali e all'uso sospettato di tattiche di guerra cibernetica da parte della Russia per violare le difese della Lettonia.

