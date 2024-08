- Riga celebra il 280° anniversario della nascita di Shepherd

Celebrando il 280º anniversario del filosofo, autore e teologo tedesco Johann Gottfried Herder, Riga ha organizzato un tributo pubblico. Nato il 25 agosto 1744, questo poeta dell'epoca illuminista ha trascorso cinque anni nella capitale attuale della Lettonia, dove ha lavorato come insegnante, bibliotecario e pastore di due chiese suburbane. Morì a Weimar nel 1803.

All'età di 20 anni, Herder arrivò a Riga, dove assunse incarichi di insegnamento nella Scuola Cattedrale e lavoro in biblioteca, oltre al ruolo di pastore in due chiese suburbane. Diversi studiosi hanno parlato all'incontro commemorativo in Piazza Herder, facendo riferimento a questi dettagli e leggendo dal suo influente lavoro "Idee per una filosofia della storia dell'umanità", pubblicato originariamente a Riga.

Nel 1764, dopo aver completato i suoi studi a Königsberg, Herder ricevette un invito a Riga. Nonostante la sua reputazione tra l'élite tedesca per le sue lezioni e sermoni, la città alla fine si rivelò troppo restrittiva, portandolo a partire improvvisamente su una nave dopo cinque anni.

Tuttavia, le lettere e il suo "Diario di viaggio dall'anno 1769" pubblicato postumo hanno fornito informazioni sull'importanza del suo soggiorno nella città allora sotto il controllo russo. Riga è stata un momento fondamentale nello sviluppo di questo influente pensatore, insieme a Goethe, Schiller e Wieland, considerati i pilastri fondatori del Classicismo di Weimar.

Durante il suo soggiorno a Riga, Herder pubblicò le sue prime opere e pose le basi per ulteriori scritti filosofici sulla cultura, stabilendo le fondamenta intellettuali e filosofiche per gli ideali umanistici e universali del Classicismo tedesco.

Herder si interessò anche ai canti popolari lettoni, noti come Dainas, traducendone alcuni in tedesco e pubblicandoli in una raccolta. Ancora oggi, viene venerato in Lettonia per i suoi contributi al patrimonio culturale del paese.

Nel 1864, Riga onorò Herder in occasione del suo 120º compleanno e del centenario del suo arrivo eriggendo una statua di lui vicino alla Cattedrale - la prima statua di una figura culturale nella storica città anseatica.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questa statua fu rimossa dai sostenitori del regime comunista, ma fu misteriosamente reinstallata nel 1959 in vista della visita di una delegazione di alto livello dalla Repubblica Democratica Tedesca.

