- Riforma: le famiglie ricevono un'indennità di alloggio molto maggiore

Nell'ultimo anno, il numero di beneficiari del sostegno alloggiativo in Assia è aumentato significativamente a seguito di una riforma della legge. Entro il 31 dicembre 2023, circa 73.000 famiglie ricevevano questo sostegno dallo stato, una cifra che era circa il 70% superiore rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio statistico di stato di Wiesbaden.

I pagamenti mensili per le famiglie in cui tutti i residenti erano idonei al sostegno alloggiativo sono passati da 220 euro a 343 euro. Circa la metà dei beneficiari del sostegno alloggiativo nel 2023 erano pensionati.

Il sostegno alloggiativo può essere richiesto dalle famiglie a basso reddito che hanno un proprio reddito e possono evitare di ricevere benefici di base come l'indennità di disoccupazione o l'assistenza sociale.

Il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore una riforma che ha consentito a più famiglie di richiedere il beneficio. L'importo del sostegno alloggiativo è stato anche adeguato. Circa 71.500 famiglie in Assia hanno ricevuto il sostegno alloggiativo per tutti i membri della famiglia - queste sono note come "famiglie di sostegno alloggiativo puro". Rappresentavano il 98% di tutte le famiglie che ricevevano il sostegno alloggiativo nello stato lo scorso anno.

