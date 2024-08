- Riflettendo sulla nostra prospettiva del mondo, un consumatore esprime il suo punto di vista sulla coesistenza con gli psichedelici

I miei amici mi hanno introdotto alle sostanze stupefacenti. È stato attraverso loro che ho assaggiato per la prima volta l'MDMA, seguito poi dall'acido. Non è forse comune che veniamo introdotti alle sostanze inebrianti come l'alcol o le sigarette dal nostro ambiente? Qualcuno le assume, si diverte, non ci sono ovvie conseguenze negative – il consumo diventa normale, la curiosità si risveglia. E con abbastanza curiosità, alla fine si cede e si prova.

Quando ho iniziato ad assumere sostanze psichedeliche, le vedevo attraverso occhiali rosa. Credevo che le psichedeliche non fossero così dannose come avevo sempre sentito dire, e se si seguivano solo alcune linee guida, chiunque poteva assumerle. Ovviamente non è così semplice. Ci sono voluto anni per comprendere i pro e i contro del consumo di psichedelici – e rendermi conto che non fanno per tutti.

I viaggi seguono un pattern prevedibile. I cambiamenti visivi sono comuni. Improvvisamente, la distinzione tra gli oggetti diventa confusa. La mia mano, il mio laptop e il mio microfono si trasformano in un'entità omogenea. Poi ci sono gli enhancements emotivi. I sentimenti diventano più intensi – in ogni direzione. Chi assume psichedeliche scopre spesso sentimenti che non aveva mai provato prima. Le psichedeliche stimolano essentially gli aspetti nascosti della nostra coscienza, compresi i ricordi e i sentimenti.

Come le psichedeliche ci cambiano

Le psichedeliche lavorano sul cervello come una meditazione estremamente intensa. Il consumo mette il cervello in uno stato di osservazione. Ciò ci consente di assumere una prospettiva diversa e liberarci dai pensieri familiari e dai vecchi modi di pensare. Ovviamente non si assume la pillola e si vede tutto diversamente all'istante. Ma c'è la possibilità di esperire nuove percezioni sotto l'influenza, sentire emozioni e pensare a cose che possiamo incorporare nella nostra vita quotidiana – se scegliamo di farlo.

Le psichedeliche mi hanno cambiato. Sono sempre stato un tipo cerebrale, che tende a complicare il mondo con i suoi pensieri e a soffocare i suoi sentimenti. Questo mi ha portato a una certa estraneità da me stesso, a malapena sentendomi. Pensavo di stare bene. Poi i viaggi mi hanno trascinato nel regno emotivo. Improvvisamente, ho sentito come mi sentivo veramente riguardo al mio lavoro o alla mia relazione, invece di limitarmi a pensarci.

Ma ho anche preso decisioni importanti sotto l'influenza delle psichedeliche. Per esempio, ho proposto alla mia attuale coniuge mentre ero sotto l'influenza. L'ho guardata e ho capito improvvisamente che volevo trascorrere il resto della mia vita con questa donna. Si potrebbe dire che l'intossicante mi ha aiutato a fare la cosa giusta. Sobrio, avrei continuato a rimandare, aspettando un "momento perfetto".

Il tossicodipendente moderno

Tuttavia, ho anche imparato a confrontarmi con la paura attraverso le psichedeliche. Ho sempre pensato di non essere una persona ansiosa. Avevo solo costantemente represso la mia ansia. Fino a quando non l'ho incontrata durante un viaggio. Ero a casa di un amico e abbiamo assunto una dose moderata di acido e ascoltato musica. E improvvisamente ho sentito una sensazione sconosciuta. Era così intensa, così grande, e non potevo più resistere. La paura repressa mi ha travolto. Iperventilavo ma, grazie al mio amico, sono riuscito ad accettare questo sentimento. In 20 minuti ho affrontato ogni paura che non volevo sentire nella mia vita: la paura della morte, la paura di essere solo, la paura che qualcosa possa succedere a qualcuno... E ogni volta il sentimento diventava più tollerabile, perdeva il suo potere.

Attraverso le psichedeliche, ho sviluppato una flessibilità mentale generale che mi consente di empatizzare con gli altri mentre discuto, mettere in discussione il mio ruolo nella situazione e immaginare come mi sentirei al posto dell'altra persona. Questo è ciò che rende le psichedeliche così intriganti per la ricerca sul trauma: il loro uso può aiutare a percepire i ricordi traumatici e le esperienze da una prospettiva diversa. Invece di seguire sempre gli stessi percorsi della vita, possiamo cambiare percorso attraverso i viaggi e sperimentare o sentire ciò che c'è là fuori. Impariamo: è una scelta di come percepiamo il mondo. Ciò ci dà un certo controllo.

In passato, ho sempre immaginato i tossicodipendenti come malati tossici, influenzato dalla mia educazione e dall'esposizione ai bambini di Bahnhof Zoo. La mia immagine di un viaggio con le droghe era la perdita di controllo. Conoscevo persone che giacevano immobili per terra con la schiuma in bocca – uno spettacolo classico nelle stazioni ferroviarie tedesche. Oggi so di più. So che le persone che assumono psichedeliche non sono sempre malate, ma spesso appartengono alla classe media della società.

Manager, inservienti, camerieri, infermieri – tutti possono assumere qualcosa di tanto in tanto e condurre una vita normale. Ovviamente ci sono anche persone che sono dipendenti e hanno un consumo problematico. Queste persone hanno bisogno di aiuto, non c'è dubbio. Ma ho anche incontrato molte altre realtà. Questa è la mia esperienza con le psichedeliche. Non significa che le sostanze influenzano tutti allo stesso modo. Il consumo di psichedeliche rimane una questione individuale.

Leggi anche: