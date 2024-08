- Riflettendo su due decenni della celebre coppia romantica, "Bennifer".

Due Anni Fa, Il Vostro Matrimonio Con Ben Affleck Era Una Piccola Vittoria Dell'Amore. Dopo Aver Cancellato Il loro Ex-Fidanzamento Quasi Venti Anni Fa, Jennifer Lopez (55) E Ben Affleck (52) Si Sono Riavvicinati Come Coppia Nel 2021 E Hanno Subito Sposato A Las Vegas Durante L'Estate Del 2022. Sono Seguite Diverse Apparizioni Pubbliche Calde All'Inizio Del loro Matrimonio, Ma Le Voci Sulle Difficoltà Della Relazione Hanno Iniziato A Circolare Da Diversi Mesi.

Di Recente, E' Stato Riferito Che Jennifer Lopez Ha Chiamato Il Divorzio Da Ben Affleck - Esattamente Nel Giorno Del loro Matrimonio Tradizionale, Che Si E' Tenuto Nella Proprietà Di Affleck Nello Stato Americano Della Georgia Il 20 Agosto 2022. Un Riguardo Ai Ultimi 20 Anni Di "Bennifer".

Bennifer: L'Inizio Della Loro Storia D'Amore

Come E' Iniziata Questa Significativa Storia D'Amore Hollywoodiana? Lopez E Affleck Si Sono Incrociati Nel 2002 Mentre Giravano "Gigli" Insieme E Hanno Presto Raggiunto Il Status Di Una Delle Coppie Più Influenti Del Cinema. E' Nato Il Soprannome "Bennifer". L'Anno In Cui Si Sono Conosciuti, Si Sono Fiancati. Tuttavia, Fattori Come L'Interesse Eccessivo Dei Media Nella Loro Relazione Hanno Giocato Un Ruolo Nella Decisione Di Ritirare Il Fiancamento Nel Gennaio 2004 E Di Separarsi.

Dopo La Separazione Del 2004: Matrimoni E Figli

Praticamente Subito Dopo La Separazione, Entrambi Si Sono Accoppiati Con Altri Partner E Hanno Allargato Le Loro Famiglie. Affleck Ha Sposato La Sua Co-Star, L'attrice Jennifer Garner (52), Nel 2005, Diventando Genitori Di Violet (18), Fin (15) E Samuel (12). Si Sono Separati Nel 2015, Con Il Divorzio Che E' Stato Finalizzato Nel 2018. Nel frattempo, Lopez Ha Unito Le Forze Con Il Suo Nuovo Compagno Marc Anthony (55) Nel 2004, Dando Il Benvenuto Ai Gemelli Max E Emme (16) In Questa Unione. La Coppia Si E' Separata Nel 2011 E Ha Ottenuto Il Divorzio Legale Nel 2014.

Dopo I loro Divorzi, Entrambi Hanno Frequentato Altre Persone, Ma Jennifer Lopez E Ben Affleck Sono Rimasti In Buoni Termini Nel corso Degli Anni. Nel 2021, Tutti I Fan Di "Bennifer" Hanno Celebrato: La Coppia Ha Riconosciuto Pubblicamente La Ripresa Della Loro Relazione. Hanno Scambiato Gli Anelli Durante Una Piccola Cerimonia A Las Vegas Prima Di Organizzare Il Loro Matrimonio Ad Agosto 2022 Nella Proprietà Di Affleck In Georgia.

Il Ritorno Inaspettato Dell'Amore Nel 2021

Una Felice Conclusione Inaspettata Che Nemmeno Lopez Avrebbe Potuto Immaginare: "Questa Storia D'Amore Tra Ben E Me E' Molto Straordinaria. E Mi Ha Sorpreso Non Altro Che Me Stessa", Ha Detto A "Welt Am Sonntag" A Febbraio Al Lancio Del Suo Nuovo Album "This Is Me... Now", Che Include La Canzone "Dear Ben... Pt II" Dedicato A Affleck. Ha Anche Lanciato Un Film Titolato "This Is Me... Now: A Love Story" All'inizio Del 2024, Che Si Concentra Sul Suo Affetto Per Ben Affleck.

Voci Di Una Lotta Coniugale

Tuttavia, Le Voci Sulle Difficoltà Coniugali Non Si Sono Fermate Subito Dopo. A Maggio 2024, "People" Magazine Ha Affermato Che "Bennifer" Non Era Stato Avvistato Insieme In Pubblico Per 47 Giorni. Altri Rapporti Hanno Suggestivo Che Vogliano Vendere La Loro Casa Di Luss

