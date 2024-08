- Riflessione su se stesso dopo la perdita dei figli

Cantante Nick Cave (66) ha sperimentato non solo il dolore ma anche un cambiamento di prospettiva con la morte dei suoi figli Arthur (2000-2015) e Jethro (1991-2022). In un'intervista con "ABC News", ha parlato di come si sia allontanato dalla sua "vergognosa forma di auto-ossessione" dopo questa perdita e abbia posto la sua famiglia al di sopra del suo ruolo di musicista. L'australiano ha già perso due dei suoi quattro figli nella sua vita.

"Sono un padre, un marito, un nonno"

Prima degli eventi tragici, Cave ammirava il proprio genio e si concentrava su se stesso. Come l'ha descritta, la morte improvvisa dei suoi figli gli ha mostrato "la follia" della sua arroganza. "Sono un padre, un marito, un nonno e qualche tipo di cittadino del mondo. Questi sono cose molto più importanti per me del concetto di essere un artista", ha spiegato il cantautore di "Into My Arms". La sua carriera di musicista e autore è ancora importante per lui, ma ha lasciato da parte l'idea che l'arte trascenda tutto.

Dopo la perdita del figlio Arthur di 15 anni, Cave si è sentito attratto dalla religione. Il cantautore ha trovato la vita da credente "molto utile". Nella conversazione, ha anche rivelato che lo riempie di "eterna meraviglia" vedere come sua moglie Susie Cave (57) sia tornata alla vita dopo la tragedia. Dopo la morte di Arthur, la stilista era "a letto, in una stanza buia, nella sua propria tomba". Ne è uscita simbolicamente e ha ripreso il lavoro. Cave l'ha descritta come "un'enorme fonte di ispirazione".

Cantante diventa nonno per la prima volta

A maggio, Cave ha condiviso un'esperienza gioiosa sul suo sito "Red Hand Files": il figlio Luke (33) e sua moglie Sasha lo hanno reso nonno con la nascita del loro figlio Roman. Oltre a Luke, Nick Cave è padre di un altro figlio, Earl (24). Lui e il suo gemello Arthur, morto, sono nati dalla moglie Susie Cave. Luke Cave, d'altra parte, è figlio del precedente matrimonio di Cave con la brasiliana Viviane Carneiro.

Il leader del gruppo Nick Cave and the Bad Seeds ha perso il figlio Arthur nel 2015 quando è caduto da una scogliera. Sette anni dopo, ha pianto la morte di Jethro Cave. La causa della morte del 31enne, che lavorava come modello e attore, è sconosciuta.

