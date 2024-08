- Rifiuto e squalifica: un altro dramma equestre nel match a cinque

Tre anni dopo lo scandalo di Tokyo, gli pentatleti tedeschi hanno vissuto un'altra delusione importante nell'evento equestre alle Olimpiadi di Parigi. Annika Zillekens ha rischiato di cadere dal suo cavallo, Arezzo de Riverland, nelle semifinali, e in seguito il cavallo si è rifiutato di saltare un ostacolo. Con le penalizzazioni conseguenti, la nativa di Berlino ora ha poche possibilità di raggiungere la finale del Pentathlon moderno domenica.

Nel 2021 a Tokyo, il suo cavallo si è completamente rifiutato di collaborare - le scene di lei che lo frustava disperatamente sono diventate virali e hanno suscitato grande indignazione.

Le cose sono andate ancora peggio per la sua compagna di squadra Rebecca Langrehr. È caduta durante il riscaldamento per la sua gara in un'arena laterale, ma per fortuna non si è fatta male gravemente. Tuttavia, è stata squalificata dall'evento equestre dal giudice. Una protesta tedesca è stata respinta, come confermato dalla direttore dello sport Susanne Wiedemann all'Agenzia tedesca di stampa.although Langrehr ha continuato a gareggiare nel secondo evento, la scherma, ora ha pochissime possibilità di qualificarsi per la finale a causa dei zero punti nell'evento equestre.

