Rifinire la "fase elettorale" con personaggi di spicco della Turingia

Due a due settimane fa, i contendenti si sono scontrati a testa alta nell'MDR. Le prossime sessioni di voto sono previste per la Turingia e la Sassonia di domenica. Secondo i sondaggi, l'AfD sta superando la CDU, il BSW e il Partito di Sinistra. Il SPD langue nella zona di singola cifra, mentre i Verdi e il FDP lottano per superare la soglia del cinque per cento.

Il dibattito MDR ha rappresentato un punto significativo per l'Elezione al Landtag per diversi partiti, in quanto hanno presentato i loro manifesti. L'esito di questa elezione avrà un impatto significativo sul panorama politico sia nella Turingia che nella Sassonia.

