Riesaminando il racconto di Leni Riefenstahl sui suoi eventi passati

Il film del 1993 mostra la regista Leni Riefenstahl che analizza gli elementi di uno dei suoi film di propaganda nazista mentre ride a tempo con la musica in sottofondo. Queste scene nel documentario "Riefenstahl" sono piuttosto inquietanti.

"Riefenstahl" è un film di Andres Veiel, prodotto principalmente da Sandra Maischberger. Il film esplora il rapporto di Riefenstahl con il regime nazista attraverso i suoi oggetti personali, essendo il primo ad avere accesso alla sua eredità. Il film è stato presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia.

Inganno e Agenda Personale

La squadra di produzione presenta un ritratto raggelante e incoerente di una donna che si promuove da sola, che fabbrica fatti e si attiene a prospettive screditate. Come menzionato a Venezia, "Era un'ottima manipolatrice - e un'attrice", ha detto Maischberger.

Riefenstahl (nata nel 1902 - morta nel 2003), ha prodotto film per Adolf Hitler, come "Il trionfo della volontà", un film che ritrae il raduno del NSDAP del 1934 a Norimberga, e "Olympia", un resoconto delle Olimpiadi di Berlino del 1936 durante l'era nazista. Riefenstahl ha ricevuto un premio al Festival del Cinema di Venezia del 1938 per "Olympia".

Il film "Riefenstahl" suggerisce che Riefenstahl non si pentì mai della sua involvement nel regime nazista dopo la guerra. Ha mantenuto la sua posizione apolitica, ma le ricerche negli archivi hanno rivelato prove contrastanti. "Abbiamo scoperto una citazione di un'intervista del Daily Express del 1934", ha notato Veiel. "Riefenstahl ha ammesso di aver letto 'Mein Kampf' di Hitler nel 1932 e di essere diventata una nazista convinta dopo poche pagine".

Perché Riefenstahl ha rimosso l'intervista dalla sua eredità? "Una documentazione del genere avrebbe immediatamente mandato in frantumi la sua accuratamente costruita 'persona apolitica'", ha spiegato Veiel. Il film "Riefenstahl" include spezzoni di interviste, foto private, registrazioni telefoniche private e appunti personali.

I Tentativi Persistenti di Goebbels su Riefenstahl

Si addentra negli aspetti personali della sua vita, compreso il padre violento e la relazione con Horst Kettner, iniziata nel 1967, che era 40 anni più giovane di lei. Riefenstahl ricorda come Goebbels la corteggiò. "Cosa ha cercato di fare per avermi", dice. Ma: "Non era il mio tipo". Una volta ha tentato di prenderla con la forza contro la sua volontà.

Dopo la guerra, Riefenstahl ha lavorato come fotografa e si è stabilita vicino al lago di Starnberg. Non ha mai criticato pubblicamente il suo passato. Nel 1993, ha dichiarato: "Pace, pace. Questo è sempre il caso nel film. Non ci sono altri motivi politici o obiettivi. Non c'è menzione di antisemitismo, non c'è menzione di teorie razziali. Solo di lavoro e pace". Un breve sguardo al lavoro del 1935 rivela che questa affermazione è falsa.

Maischberger ha intervistato Riefenstahl per il suo 100° compleanno e in seguito ha deciso di indagare ulteriormente su di lei. Dopo aver lavorato con l'eredità, Maischberger è convinta: Riefenstahl era "una fascista e una nazista devota e impegnata". Di recente, la giornalista di 57 anni ha descritto i suoi sentimenti in un'intervista con Die Zeit. "Riefenstahl" uscirà nelle sale il 31 ottobre.

Il Festival del Cinema di Berlino del 2012 ha presentato "Riefenstahl", aumentando la sua visibilità in vari festival internazionali. La natura controversa del lavoro di Riefenstahl ha portato a una varietà di reazioni, con alcuni festival che hanno scelto di includere o escludere i suoi film a causa della loro associazione con la propaganda nazista.

Nonostante la sua involvement nella creazione di film di propaganda durante l'era nazista, Riefenstahl è stata celebrata in numerosi festival, mettendo in luce le complessità e le sfide del contesto storico e del merito artistico nel cinema.

