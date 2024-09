Riesame delle risposte errate <unk> RTL offre un'altra opportunità al candidato

Nella categoria "personalità internazionali" del 2023, Taylor Swift, la pop star americana, era meno cercata online dai tedeschi rispetto a qualsiasi altro concorrente?" Questa domanda ha lasciato perplesso un concorrente di "Chi vuole diventare milionario?", condotto da Günther Jauch. Il problema? Nessuno era stato cercato meno frequentemente di Taylor Swift. Ora il concorrente ha un'altra possibilità.

Un concorrente del quiz show tedesco di Günther Jauch "Chi vuole diventare milionario?" ha ottenuto un'altra opportunità. Nella puntata di ieri, Kathrin Müller ha lottato con una domanda in cui tutte le risposte si sono rivelate sbagliate. La rete televisiva RTL ha riconosciuto l'errore. Purtroppo, il concorrente è stato sconfitto alla domanda e si è fermato al livello dei 500 euro. La domanda valeva 32.000 euro.

La domanda era: "Quale 'personalità internazionale' nella categoria 'personalità internazionali' del 2023 è stata cercata online dai tedeschi meno frequentemente di Taylor Swift?" Le opzioni erano: A) Margot Robbie, B) La regina Camilla, C) Elon Musk e D) Harry Kane.

La concorrente Müller, una fervente fan di Taylor Swift, ha riflettuto per un po' e ha espresso di avere una "forte intuizione" per Elon Musk. Il suo ragionamento era che il takeover della piattaforma Twitter (ora X) da parte dell'imprenditore avrebbe potuto influire sul comportamento di ricerca dei tedeschi. Ha anche sentito in un podcast che Musk era una delle personalità più cercate. "Il problema è: Era un podcast svedese," ha sottolineato Müller. Tuttavia, ha scelto Elon Musk.

Jauch ha quindi annunciato che, purtroppo, non era quello il caso. La risposta corretta, ha dichiarato Jauch, era Harry Kane. "Il trasferimento a Bayern Munich, quello è stato veramente interessante per la gente," ha chiarito l'ospite esperto di calcio. "Mi dispiace," ha detto Jauch. Subito dopo, Müller ha lasciato la sedia del concorrente.

Secondo RTL, nessuna delle quattro risposte possibili era corretta in questo caso. Dopo una "approfondita indagine", hanno scoperto che Taylor Swift era la personalità internazionale più cercata del 2023 e nessuno degli altri. "Ci scusiamo per l'errore," ha riconosciuto RTL. Kathrin Müller avrà ora un'altra possibilità. Poiché si trattava di uno speciale - la "settimana dei 3 milioni di euro" - potrà anche partecipare alla prossima edizione speciale.

Gli episodi della "settimana dei 3 milioni di euro" possono essere visti su RTL questa sera e domani alle 20:15 ogni giorno. Tutti gli episodi sono anche disponibili on demand su RTL.

