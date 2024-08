Rientro al lavoro regolare dopo una pausa: una guida.

Procrastinare nella scelta di una meta per le vacanze fino all'ultimo minuto può portare al caos una volta tornati al lavoro. Questa abitudine spesso scatena ciò che viene chiamato "sindrome post-vacanza". Ecco come evitare di cadere in questa trappola.

Crammare il viaggio di ritorno con l'ultima opzione di trasporto, tornare a casa tardi la sera e tuffarsi nel lavoro il giorno successivo tra montagne di biancheria sporca e bagagli ancora da disfare? Suona familiare? Mentre i dipendenti cercano di trarre il massimo dalle loro vacanze, spesso disorganizzano anche il relax guadagnato.

Il brusco calo di umore e motivazione al lavoro dopo una vacanza è un lamento comune. Coniato come "sindrome post-vacanza", questo accade quando il corpo è ancora in modalità relax e cerca di adattarsi alle richieste del lavoro. Ma è prevenibile.

1. Concediti del tempo per te stesso

Se possibile, non affrettarti a tornare a casa l'ultimo giorno delle tue vacanze. La transizione al lavoro sarà più morbida. L'IFBG consiglia di mantenere parte del relax guadagnato durante le vacanze - come gustare la cucina italiana a casa dopo una vacanza in Italia o dedicare del tempo alla meditazione e agli esercizi di mindfulness. INQA raccomanda di iniziare il primo giorno di lavoro senza appuntamenti per creare un ambiente sereno e avere una visione chiara.**

2. Accorcia la tua settimana lavorativa

Invece di iniziare una settimana lavorativa completa subito dopo le vacanze, considera di accorciarla a pochi giorni. L'IFBG suggerisce di iniziare il mercoledì o il giovedì se possibile. Con una settimana lavorativa più corta, il weekend è proprio dietro l'angolo, aiutando a ridurre la tristezza post-vacanza.**

3. Non avere paura di mentire un po'

Secondo le linee guida di INQA, se vuoi darti un po' di respiro, estendi il tuo messaggio di assenza per almeno un altro giorno. Questo potrebbe far sì che i tuoi colleghi si trattengano dal chiamare o dall'inviare email per un po' di più.**

I datori di lavoro potrebbero notare una diminuzione della produttività e della motivazione dei loro dipendenti dopo le vacanze a causa della sindrome post-vacanza. Per aiutare a mitigare questo, incoraggiare messaggi di assenza estesi o iniziare le settimane lavorative su giorni successivi può consentire ai dipendenti di tornare al lavoro a un ritmo più rilassato.

