Politici della Coalizione del semaforo stanno chiedendo l'autorizzazione all'Ucraina per utilizzare armi a lungo raggio per colpire regioni in Russia. "Dobbiamo rafforzare l'Ucraina, insieme ad altri paesi europei, Regno Unito e Stati Uniti, per distruggere obiettivi militari sul suolo russo", afferma la politica del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, secondo Spiegel, aggiungendo inoltre: "Ciò significa anche che la Germania deve consegnare il Taurus. Poiché il Taurus è stato appositamente progettato per disattivare obiettivi militari prima dei più pesanti attacchi". La politica dei Verdi Toni Hofreiter condivide un punto di vista simile. "L'uso di armi a lungo raggio per contrastare i siti di lancio russi è essenziale per la ricostruzione sostenibile dell'infrastruttura energetica danneggiata", afferma.

16:35 Intensi scontri a Kurachove - L'Ucraina riferisce attacchi pesantiLe forze russe starebbero intensificando i loro attacchi vicino alla città contesa di Kurachove nell'est dell'Ucraina, con i combattimenti più intensi del mese in corso, secondo il governo di Kyiv. Simultaneamente, i soldati russi stanno avanzando verso la città di Pokrovsk, un importante snodo ferroviario a circa 33 chilometri a nord di Kurachove, cercando di stabilire nuove linee del fronte, disturbare la logistica ucraina e conquistare il resto della regione di Donetsk orientale. L'esercito ucraino riferisce di aver respinto 64 attacchi vicino a Kurachove e 36 vicino a Pokrovsk nelle ultime 24 ore. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky elogia i suoi soldati per aver mantenuto le loro posizioni a Pokrovsk e Kurachove, descrivendoli come i due settori più difficili sul fronte orientale.**

15:56 Attacchi ucraini a 1900 chilometri dal confine? La regione russa chiude lo spazio aereoLe autorità della regione russa di Murmansk hanno nuovamente citato un rischio da droni ucraini, portando alla chiusura dello spazio aereo, ha scritto il governatore Andrei Chibis su Telegram. La regione si trova a circa 1900 chilometri dall'Ucraina. L'Agenzia federale per la navigazione aerea, Rosaviatsiya, ha temporaneamente sospeso i decollli e gli atterraggi negli aeroporti di Murmansk e Apatity per motivi di sicurezza. La regione settentrionale della Russia, che ospita la Flotta del Nord e una base aerea da cui partono bombardieri strategici per attaccare l'Ucraina, sta vivendo questi problemi.**

15:22 Il ministero britannico rivela i dettagli - questi razzi iraniani ora in possesso della RussiaIl ministero della Difesa britannico ha fornito dettagli sui razzi iraniani che, secondo quanto riferito, sono stati trasferiti alla Russia, che sono missili balistici a corto raggio noti come Fath-360 o BM-120. Questi razzi, presentati per la prima volta nel 2020, possono trasportare una testata da 150 chilogrammi fino a 120 chilometri e colpire il bersaglio con un'accuratezza stimata di 30 metri. Il rapporto indica che la capacità della Russia di effettuare colpi precisi contro le infrastrutture militari o civili ucraine vicino al fronte è stata potenziata da questi razzi, secondo il rapporto quotidiano del ministero della Difesa di Londra sul conflitto in Ucraina.**

14:45 La Polonia non ha ancora contribuito con un solo centesimo all'iniziativa dell'artiglieria cecaSecondo il media polacco Gazeta Wyborcza, la Polonia non ha ancora fornito alcun finanziamento per l'iniziativa dell'artiglieria ceca, che mira ad acquistare munizioni per l'Ucraina in tutto il mondo utilizzando fondi di vari partner occidentali. La Germania è detta essere il finanziatore più grande e veloce. Se tutto procederà come previsto, l'Ucraina riceverà 100.000 proiettili questo mese, con l'obiettivo di 500.000 proiettili entro la fine del 2024 e ulteriori quantità nel 2025. Si segnalano problemi a causa dell'impegno della Russia nel mercato, secondo i resoconti di Praga.**

14:20 Pistorius considera l'approvazione di armi estese per l'Ucraina per colpire obiettivi in Russia legalmente giustificabileIl ministro della Difesa federale Pistorius vede una possibile autorizzazione da parte dei partner della NATO all'Ucraina per utilizzare armi estese contro i bersagli in Russia come legalmente giustificabile. Egli afferma che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono liberi di decidere su questa questione riguardo alle armi che hanno fornito e che questa è la loro prerogativa. "Il diritto internazionale lo consente". In risposta alle minacce del presidente Putin che la NATO sarebbe in guerra con il suo paese, Pistorius replica: "Le minacce di Putin sono le minacce di Putin. Non c'è molto altro da dire. Egli minaccia ogni volta che vuole e lusinga ogni volta che gli conviene."**

13:57 Zelensky annuncia il rilascio di 49 prigionieri di guerraIl presidente ucraino Zelensky annuncia il rilascio di 49 prigionieri di guerra dalla Russia, compresi ex combattenti della acciaieria Azovstal di Mariupol, assediata dall'esercito russo nella primavera del 2022. "49 ucraini sono tornati a casa", spiega il capo di stato, pubblicando foto di soldati e donne delle forze armate avvolte nella bandiera ucraina. Secondo Zelensky, sono membri dell'esercito, della guardia nazionale, della polizia nazionale, della guardia di frontiera e civili. I media ucraini riferiscono che 23 dei 49 tornati sono donne. Il presidente non rivela inizialmente se il loro rilascio è il risultato di uno scambio di prigionieri con la Russia.**

13:46 Tusk su minacce di Putin: "Non date loro troppa importanza"Il primo ministro polacco Donald Tusk non si preoccupa delle ultime minacce di Vladimir Putin riguardo alle armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. Pur riconoscendo la necessità di prendere sul serio la situazione in Ucraina e il fronte ucraino-russo, Tusk dice: "Non darei troppa importanza alle ultime dichiarazioni del presidente Putin". Secondo lui, queste dichiarazioni riflettono la difficile situazione del

13:21 Pechino ritiene che le trattative siano l'unico rimedio per la crisi dell'UcrainaIl ministro della Difesa cinese, Dong Jun, parlando a un incontro sulla sicurezza globale a Pechino, promuove "trattative" come unica soluzione per crisi come quella in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Per risolvere "la situazione in Ucraina e il conflitto israeliano-palestinese, è l'unica via promuovere la pace e le trattative," suggerisce.

12:58 Il petrolio e il gas del Kazakistan svolgono un ruolo cruciale nel viaggio di Scholz in Asia CentraleIl governo tedesco mira ad aumentare le importazioni di petrolio dal Kazakistan. "Applaudiamo l'eventuale espansione delle importazioni di petrolio dal Kazakistan," ha dichiarato una fonte governativa prima della visita del cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakistan a partire da domenica. L'obiettivo è fornire diverse opzioni di approvvigionamento per la raffineria PCK di Schwedt, con più petrolio dal Kazakistan come una delle opzioni. Tuttavia, sono necessarie ulteriori alternative, poiché il petrolio kazako arriva in Germania attraverso i gasdotti russi, dando a Mosca un vantaggio. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, la Germania ha interrotto le importazioni di petrolio russo. Il viaggio di Scholz si concentrerà anche sui rifornimenti di gas dall'Asia Centrale. Con le aste per le nuove centrali elettriche a gas in corso, è evidente: "Dobbiamo procurarci il gas da qualche parte e l'Asia Centrale ha abbondanti risorse in tal senso," ha detto la fonte.

12:26 La Francia invita il diplomatico iraniano per consultazioniLa Francia ha invitato il rappresentante diplomatico iraniano al Ministero degli Esteri a Parigi. Fonti diplomatiche attribuiscono l'invito alla consegna di missili balistici da parte dell'Iran alla Russia, secondo quanto riferito. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken aveva menzionato alcuni giorni prima che la Russia aveva ottenuto missili dall'Iran, che dovrebbero essere dispiegati in Ucraina nelle prossime settimane. L'Iran ha negato tale affermazione.

12:03 Il Pentagono considera la controffensiva russa a Kursk insignificante finoraIl Pentagono non è impressionato dalla controffensiva russa a Kursk. "Abbiamo osservato unità russe che cercano di avviare qualche tipo di controffensiva nella regione di Kursk," ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder giovedì. "Attualmente, la classifico come minima, ovviamente, rimaniamo vigili." Il ministero della Difesa russo afferma che le sue truppe hanno ripreso dieci insediamenti. Tale affermazione deve ancora essere verificata indipendentemente. L'esercito ucraino ha avviato un'offensiva nella regione di confine russa di Kursk circa cinque settimane fa, rivendicando di aver catturato circa 100 villaggi russi e quasi 1.300 chilometri quadrati da allora.

11:38 L'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 24 dei 26 droni, causando danniL'aeronautica ucraina afferma di aver intercettato 24 dei 26 droni durante la notte. Nella regione di Odessa, una persona è rimasta ferita e 20 case sono state danneggiate, mentre i detriti del drone hanno appiccato un incendio in una fabbrica di prodotti alimentari nella regione di Mykolajiw, secondo le autorità locali. Il ministero dell'Energia riferisce danni all'infrastruttura energetica nella regione di Iwano-Frankiwsk.

11:16 Shoigu incontra Kim a Pyongyang, rafforzando il patto di difesaIl segretario del Consiglio di sicurezza russo, Sergei Shoigu, ha tenuto colloqui con il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. Gli incontri si sono svolti "in un'atmosfera di reciproca fiducia e amicizia," ha riferito il Consiglio di sicurezza russo. Le discussioni sono attese per "contribuire in modo sostanziale" all'attuazione del patto di difesa firmato da Kim e dal presidente russo Vladimir Putin a giugno. Secondo Putin, il patto consente "aiuto reciproco in caso di aggressione contro una delle parti contraenti." L'Occidente sostiene che Mosca sta utilizzando i missili e i proiettili d'artiglieria della Corea del Nord in Ucraina. Per sostenere la sua offensiva in Ucraina, la Russia ha bisogno di più munizioni e, di conseguenza, sta cercando il sostegno di paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord.

10:46 Il capo del parlamento russo incolpa la NATO per aver scatenato la guerra in UcrainaIl presidente del parlamento russo, Vyacheslav Volodin, incolpa la NATO per aver partecipato ai combattimenti in Ucraina. "Stanno scatenando una guerra contro il nostro paese," scrive su Telegram. Suggerisce che la NATO sta aiutando l'Ucraina a selezionare le città russe per gli attacchi, coordinando i dispiegamenti militari con l'esercito ucraino e dando ordini al governo di Kyiv.

10:17 Munz sulla minaccia di Putin alla NATO: "Le dichiarazioni di Putin non arrivano alle notizie del mattino"Ci sono preoccupazioni nell'Occidente che consentire all'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo potrebbe precipitare l'escalation. In effetti, il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato ancora una volta una tale escalation. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz sostiene diverse ragioni per cui le citazioni di Putin potrebbero non avere sostanza.

09:42 Le condizioni della leader dell'opposizione bielorussa peggiorano, secondo la famigliaLa famiglia della leader dell'opposizione bielorussa imprigionata, Maria Kolesnikova, rivela che la sua salute sta peggiorando rapidamente. Da quattro anni è detenuta in condizioni disumane e ora pesa solo 45 kg per un'altezza di 1,75 metri, afferma sua sorella Tatjana Chomicz, citando informazioni da ex detenuti. "Credo che questo sia un punto critico, poiché nessuno può sostenere queste condizioni per molto tempo," sottolinea, sostenendo che le autorità la sottopongono a torture psicologiche e fisiche. Il ministero dell'Interno bielorusso non risponde a una richiesta riguardo alle condizioni di detenzione di Kolesnikova. La 42enne, che è diventata un simbolo di resistenza dalle proteste contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nel 2020, sta scontando una condanna a 11 anni per presunta cospirazione per il colpo di stato.

09:15 Raggiunto accordo sulla déploymento di una brigata lituanaLa Germania e la Lituania hanno raggiunto un accordo riguardo al dispiegamento di una brigata combattente nel paese NATO del Baltico. Il Ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kazakevičius hanno finalizzato l'accordo a Berlino. Questo accordo integra l'Accordo sullo Status di Forze NATO, fornendo chiarezza sullo status legale dei soldati e dei civili tedeschi in Lituania. L'obiettivo è stabilire la certezza giuridica affrontando i diritti di residenza, la legge fiscale, l'istruzione, la supervisione sanitaria, la regolamentazione del traffico e la sicurezza pubblica. Ad esempio, si stanno gettando le basi per la costruzione di scuole e asili tedeschi in Lituania. La brigata è attesa per diventare operativa entro il 2027.

08:51 Diplomatici britannici espulsi per sospetti di spionaggioLa Russia ha espulso sei diplomatici britannici per sospetti di spionaggio. Il servizio di intelligence FSB afferma di essere in possesso di documenti che indicano che il Foreign Office britannico sta orchestrando escalation politiche e militari con l'obiettivo di raggiungere la sconfitta strategica della Russia nel conflitto ucraino. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, accusa l'ambasciata britannica di danneggiare intenzionalmente il popolo russo. Il Foreign Office britannico respinge le accuse come "totalmente infondate". L'azione della Russia è una ritorsione per le misure britanniche scatenate dalle presunte attività russe "in Europa e nel Regno Unito", secondo un comunicato della BBC.

08:25 Paura dell'implicazione di NATO mentre Putin avverte l'Occidente sulla richiesta di missiliIl presidente ucraino Zelensky ha richiesto da tempo il dispiegamento di missili a lungo raggio che prendano di mira le strutture militari russe. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno ora esaminando questa proposta congiuntamente. Il Cremlino risponde prontamente, con Putin che lancia avvertimenti all'Occidente.

08:00 La Russia offre informazioni sulle armi occidentaliLa Russia sta offrendo di condividere le sue conoscenze sull'uso delle armi occidentali nel conflitto ucraino. Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha menzionato che la Russia ha una vasta conoscenza per contrastare diverse armi occidentali e è disposta a condividere queste informazioni con i suoi partner. I conflitti hanno portato all'adozione di moderne tattiche di combattimento, con le armi russe in grado di neutralizzare l'armamento occidentale.

07:26 Servizio di sicurezza interno annuncia arresti: attacchi piromani ai veicoli militari a KyivCinque individui sono stati arrestati per aver appiccato il fuoco a veicoli militari a Kyiv su incarico di un'agenzia di intelligence russa, secondo il servizio di sicurezza interno ucraino. I sospetti sono accusati di aver bruciato cinque veicoli militari e distribuito volantini per screditare l'esercito. Gli arrestati provenivano da diverse regioni ucraine in cerca di opportunità di lavoro nella capitale e sarebbero stati contattati da agenti russi tramite Telegram in cerca di facile denaro. Hanno utilizzato i loro telefoni per registrare gli eventi per ottenere il loro pagamento promesso, mai ricevuto.

06:55 Rabbi in lutto per il figlio adottivo ucciso in guerraIl rabbino capo ucraino Moshe Asman piange la perdita del suo figlio adottivo, Anton Samborskij, morto durante l'invasione russa. Un servizio funebre è stato tenuto a Kyiv giovedì, con la partecipazione di soldati, veterani e altri partecipanti al lutto. Samborskij, 32 anni, era scomparso alla fine di luglio e la sua morte è stata confermata dopo settimane di incertezza. Era diventato padre di una figlia solo poche settimane prima di essere chiamato alle armi. Rabbi Asman lo aveva accolto quando aveva 10 anni come orfano.

06:18 Rapporto dell'incidente segnalato dal Giappone che coinvolge aerei militari russiLa forza aerea giapponese ha inviato aerei da combattimento giovedì dopo che due aerei russi hanno sorvolato il Giappone. I russi non hanno violato lo spazio aereo giapponese, secondo il Ministero della Difesa. Gli aerei Tu-142 hanno pattugliato il mare verso la regione meridionale di Okinawa dal mattino fino al pomeriggio. In risposta, "abbiamo rapidamente dispiegato aerei da combattimento della Forza di Autodifesa Aerea in una situazione di emergenza", ha dichiarato il ministero. Gli aerei russi hanno concluso il loro volo a nord, attraversando anche le isole Curili in disputa tra Giappone e Russia. Iniziata questa settimana, navi da guerra russe e cinesi hanno condotto esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone come parte di un'esercitazione navale su larga scala. Gli aerei militari russi hanno sorvolato il Giappone per l'ultima volta nel 2019.

06:00 Gli Stati Uniti percepiti come inseguitori di una politica di contenimento contro Russia e CinaIl vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, ha dichiarato a una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti stanno perseguendo una politica di contenimento contro Russia e Cina. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa Tass. Secondo l'agenzia, Fomin ha indicato che sia Mosca che Pechino sostengono l'istituzione di un ordine mondiale giusto, multipolare e basato sull'uguaglianza e il reciproco rispetto, mentre l'Occidente si sta preparando per i conflitti in Asia creando nuovi blocchi di sicurezza nella regione.

03:19 Dilemma al confine: perdita di un soldato moldavoUn soldato moldavo ha incontrato una fine improvvisa, i dettagli della quale rimangono sconosciuti, mentre prestava servizio al confine che separa la Moldavia dalla regione separatista di Transnistria. Il Ministero della Difesa della Repubblica di Moldova ha dichiarato che il soldato è morto per un colpo di arma da fuoco autoinflitto mentre eseguiva i suoi compiti al suo posto di guardia. Le autorità e gli esperti forensi stanno attualmente indagando sull'evento. Le truppe diboth Moldavia e separatisti transnistriani sono stanziate lungo questo confine, con forze russe deploy

02:18 UK PM: Nessun Desiderio di Conflitto con la RussiaIl Primo Ministro britannico Keir Starmer ha respinto la rivendicazione del Presidente Putin della Russia secondo cui la fornitura di armi occidentali a lungo raggio all'Ucraina per attacchi all'interno dei territori russi equivarrebbe all'ingresso della NATO nel conflitto. "L'Ucraina ha il diritto di difendersi", ha dichiarato Starmer. Il Regno Unito sostiene appieno questo diritto e offre possibilità di formazione in questo contesto. "Tuttavia, non abbiamo intenzione di istigare un conflitto con la Russia", ha sottolineato il Primo Ministro britannico. Scopri di più qui.

01:09 Ex-Ambasciatore USA a Kyiv: Harris Potrebbe Rafforzare il Sostegno all'UcrainaL'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, ritiene che la candidata democratica alla presidenza Kamala Harris sarebbe più zelante nel sostenere l'Ucraina se eletta. Ha già dimostrato questo impegno in alcuni ambiti, ha dichiarato Taylor a un evento all'Università Americana di Kyiv. Biden è stato più cauto in alcune decisioni, come quelle relative ai HIMARS, ai carri armati Abrams e ai caccia F-16, e attualmente è anche prudente riguardo all'autorizzazione all'Ucraina di condurre attacchi profondi contro la Russia. Taylor prevede un approccio più assertivo da parte di Harris, principalmente a causa della probabile nomina di un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca.

00:27 Zelensky Loda l'Estonia per l'Aiuto MilitareIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie il Presidente estone Alar Karis a Kyiv, esprimendo gratitudine per l'aiuto militare. La nazione dell'UE e della NATO ha destinato lo 0,25% del suo PIL annuale alle spese per la difesa dell'Ucraina. I colloqui si sono concentrati sulla ricostruzione e sulle ambizioni dell'Ucraina per l'UE. Inoltre, il Primo Ministro lettone, Evika Siliņa, ha dichiarato ulteriori aiuti durante un incontro con Zelensky.

23:19 Il BND Non è Tenuto a Rivelare la Valutazione sull'Ucraina a un GiornalistaIl Servizio di Intelligence Federale (BND) non è obbligato a rivelare a un giornalista se ha caratterizzato una vittoria militare ucraina come difficile o impossibile in conversazioni private, secondo una sentenza del Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia. Inoltre, il BND non deve rivelare quali mezzi di comunicazione hanno partecipato a queste discussioni confidenziali riguardanti la situazione militare in Ucraina. Tuttavia, il BND deve fornire informazioni sul numero di discussioni individuali confidenziali riguardanti la situazione militare in Ucraina quest'anno. La richiesta urgente di un'ordinanza cautelare da parte di un giornalista di un quotidiano è stata principalmente respinta. Il tribunale ha motivato la sua decisione citando un articolo di maggio che citava un politico della CDU secondo cui il BND avrebbe diffuso intenzionalmente una valutazione negativa della situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

22:06 I Politici della Coalizione Sostengono l'Uso di Armi a Lungo Raggio Contro la RussiaI politici della coalizione del semaforo sostengono l'idea di permettere a Kyiv di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli all'interno della Russia. Secondo l'esperto di politica estera SPD Michael Roth, è giustificato e conforme al diritto internazionale attaccare i bersagli militari russi con missili occidentali a lungo raggio, come campi aerei, centri di comando o basi di lancio. "Da queste basi, attacchi vili contro i civili ucraini vengono perpetrati e possono essere efficacemente fermati qui". Il presidente del comitato per la difesa, Marcus Faber del FDP, afferma che l'autorizzazione per "attaccare gli aeroporti militari russi con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow è stata attesa da tempo". Il politico verde Anton Hofreiter sottolinea che "la Russia terrorizza quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici contro ospedali, edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico". Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, qualsiasi bersaglio militare sul territorio russo dovrebbe essere autorizzato a essere colpito tramite armi a lungo raggio.

21:35 Vance Discute le Idee di Trump per l'UcrainaSecondo il candidato repubblicano alla vicepresidenza J.D. Vance, la strategia di Donald Trump per concludere la guerra russa potrebbe comportare l'istituzione di una zona demilitarizzata speciale tra l'Ucraina e la Russia. Come spiega Vance in un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Trump potrebbe coordinare riunioni tra russi, ucraini ed europei per "scoprire cosa potrebbe essere una soluzione pacifica". "Credo che potrebbe raggiungere un accordo rapidamente", dice Vance. Trump è noto per la sua aperta simpatia per il Presidente russo Vladimir Putin e la sua frequente critica all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente ha anche suggerito che potrebbe concludere la guerra in 24 ore se eletto. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli sul suo piano.

21:03 "Siamo Russi, Dio è con Noi" - Processione Fascista a San PietroburgoUn potere superiore potrebbe non ascoltare, ma certamente lo rispecchia: "Siamo russi, Dio è con noi", ripetono numerosi nazionalisti e fascisti russi durante una processione a San Pietroburgo. Lo slogan si ripete: "Avanti, russi!". La processione è stata organizzata in occasione del anniversario del trasferimento delle reliquie di Alexander Nevsky, considerato un eroe nazionale e santo all'interno della Chiesa ortodossa.

20:28 La Propaganda del Broadcaster Russo: "L'Oceano è il Perfetto Barriera"Il noto personaggio televisivo russo Vladimir Solovyov sostiene che l'espansione della Russia non dovrebbe fermarsi all'Ucraina. "Credo che l'oceano sia un'ottima barriera", suggerisce il propagandista del Cremlino. Suggerisce che il posto ideale per il dispiegamento delle truppe sarebbe - Berlino, Lisbona, Madrid. E non sarebbero bellissimi a Parigi?". In risposta alla menzione della popolazione russa meno numerosa, egli risponde: "I nostri fratelli bielorussi sono con noi". O si potrebbe considerare la Cina come un'alternativa.

20:01 Aiuti Britannici per le Residenze Colpite dalla Guerra si Preparano all'InvernoMolte case ucraine, fino ad ora resistite ai bombardamenti, sono senza finestre, una situazione allarmante mentre l'inverno si avvicina. L'organizzazione benefica britannica "Isolate Ukraine" sta affrontando questo problema avventurandosi nelle zone di guerra e installando finestre temporanee.

L'esercito ucraino sta chiedendo l'uso di armi a lungo raggio per colpire gli obiettivi militari russi, come riportato da Spiegel. Questa richiesta è in risposta ai violenti scontri in corso a Kurachove e all'avanzata delle forze russe verso Pokrovsk. Il governo tedesco deve considerare la consegna del Taurus, un'arma progettata per disattivare i bersagli militari prima degli attacchi pesanti, in conformità con questa richiesta.

Il Ministro della Difesa Federale tedesco, Pistorius, vede una potenziale autorizzazione da parte dei partner della NATO per l'Ucraina ad utilizzare armi estese contro i bersagli russi come legalmente giustificabile. Egli ritiene che il diritto internazionale permetta un tale passo, nonostante gli avvertimenti del Presidente Putin che la NATO sarebbe in guerra con la Russia se permettesse all'Ucraina di attaccare il territorio russo con missili a lungo raggio.

