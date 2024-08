- Riduzione stagionale della disoccupazione in Sassonia

In Sassonia, circa 1.500 individui sono usciti dalle liste di disoccupazione ad agosto, portando il totale a circa 140.000. Ciò ha rappresentato una riduzione dello 0,1 percentuale nel tasso di disoccupazione, ora al 6,5%. L'ufficio regionale dell'Agenzia federale per il lavoro di Chemnitz ha riferito questi dati. Un anno fa, il tasso era al 6,4%. Sono state utilizzate le statistiche fino al 14 agosto per questi calcoli. Inoltre, le imprese della Sassonia hanno segnalato meno posti di lavoro vacanti ad agosto.

Klaus-Peter Hansen, direttore dell'ufficio regionale BA, ha commentato: "Con la fine delle vacanze estive, più persone hanno trovato lavoro e molti giovani hanno iniziato la scuola o la formazione professionale".

Inoltre, i programmi di formazione per i lavoratori hanno ripreso dopo le vacanze. Inoltre, un numero maggiore di persone ha segnalato malattie, esclusi quindi dal conteggio dei disoccupati. "In sostanza, i motivi tipici che spingono una diminuzione della disoccupazione ad agosto si sono materializzati - un mese prima del previsto a causa delle vacanze anticipate", ha spiegato Hansen.

Molte opportunità di lavoro

Attualmente, ci sono 34.600 posti di lavoro disponibili attraverso le agenzie per il lavoro e i centri per l'impiego congiunti, il 2,4% in meno rispetto a luglio. La maggior parte di questi sono posti di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato che possono essere presi subito.

A agosto, le imprese sassoni hanno annunciato circa 5.500 nuovi posti di lavoro vacanti, il 10,9% in meno rispetto a luglio. Si prevede che numerosi cercatori di lavoro nello stato troveranno lavoro o formazione nelle prossime settimane, secondo Hansen. "Con circa 34.000 posti di lavoro e 5.700 apprendistati insoddisfatti, le possibilità - Despite the challenges companies face - are generally favorable", ha detto Hansen.

Maggiore disoccupazione a Chemnitz

Nella classifica regionale, Sassonia Svizzera-Osterzgebirge e Erzgebirge (entrambi 5,2%), insieme a Zwickau (5,3%), hanno i tassi di disoccupazione più bassi, come a luglio. Görlitz (8,8%) e Chemnitz (9%) continuano a figurare tra i più alti. Il più significativo calo è stato registrato nei distretti di Meißen e Lipsia.

L'ufficio regionale dell'Agenzia per il lavoro ha riferito che oltre 1.640.000 persone erano occupate in Sassonia a giugno, soggette a contributi previdenziali. Rispetto a maggio, c'è stato un lieve calo dello 0,2% dell'occupazione. Rispetto al minimo storico di giugno 2005, ci sono attualmente 302.000 persone in più occupate.

